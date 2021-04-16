Жителей Тверской области вместе с героями-победителями приглашают встать в виртуальный строй «Бессмертного полка»

Жителей Тверской области приглашают присоединиться к всероссийской онлайн-акции «Бессмертный полк», которая пройдёт в регионах страны 9 мая в 15.00.

«Акция «Бессмертный полк» – это возможность прикоснуться к истории своей семьи, вспомнить своих родных и близких, кто принимал участие в Великой Отечественной войне, кто ковал победу на фронте и в тылу. Мы отдаём дань памяти героизму и мужеству нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Мы гордимся героическим поколением победителей, которые отстояли свободу и независимость нашей Родины», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В этом году для участия в акции необходимо до 7 мая подать заявку на сайте проекта - 2021.polkrf.ru, а также через социальные сети vk.com/polk_app или ok.ru/app/polk. После модерации заявки каждый из участников будет оповещен о времени прохождения его героя в виртуальном шествии «Бессмертного полка». При формировании заявки возможно добавить фотографии сразу нескольких героев и тогда они пройдут в трансляции «плечом к плечу».

Кроме того, с 7 по 9 мая можно разместить историю о герое войны в социальных сетях, отметив публикацию хештегом #СтройБессмертногоПолка. Все эти истории попадут в ленту праздничной трансляции на сайте moypolk.ru.

Впервые акция «Бессмертный полк» прошла в онлайн-формате в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции. Она объединила несколько сотен жителей Верхневолжья, которые заранее направили заявки для участия и фотографии героев Великой Отечественной войны.

Пресс-служба Правительства Тверской области