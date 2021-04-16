Два ВУЗа Тверской области вошли в авторитетный рейтинг Times Higher Education

Британское издание Times Higher Education (THE) опубликовало глобальный мировой рейтинг University Impact Rankings 2021. ВУЗы оценивали по уровню их влияния на устойчивое развитие общества и вклада в достижение целей в области устойчивого развития, определенных Организацией Объединенных Наций (ООН). Тверской государственный технический университет занял общую 601 позицию в мире, а Тверской государственный университет – 801 позицию рейтинга.

«Передовые разработки тверских вузов и исследовательских институтов способствуют инновационному развитию отраслей экономики и социальной сферы, укреплению обороноспособности России, получают высокую оценку в нашей стране и за рубежом. Сегодня Тверская область обладает значительным научным потенциалом», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Итоговый балл общего рейтинга составляли баллы за выполнение пунктов стратегии «Цели устойчивого развития (ЦУР)», которая была принята ООН в 2015 году. Это является развитием принятых мировым сообществом «Целей развития тысячелетия» и ориентирована на создание условий для развития экономического и человеческого потенциала стран мира в сочетании с масштабными изменениями, направленными на сохранение окружающей среды.

«Включение в рейтинг является большим достижением для университетов. Оно характеризует университет как глобального пионера, демонстрируя приверженность вуза не только поддержке целей в области устойчивого развития с помощью ведения преподавательской деятельности, исследований и передачи знаний, но и воплощению этих целей во внутреннюю практику, политику и процедуры вашего учреждения», — говорится в официальном сообщении THE.

Тверской государственный технический университет получил баллы сразу по 13 областям: «Развитие и активизация работы механизмов глобального партнерства», «Защита, восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию», «Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов», «Обеспечение здорового образа жизни» и другим.

По мнению ректора ТвГТУ профессора Андрея Твардовского, мировой рейтинг Times Higher Education показывает, насколько высока степень влияния вузов на общество, а Тверской технический университет всегда был не только центром образования и науки, но также и источником формирования культуры, оказывал большое влияние на экономику, инновационный потенциал региона и страны.

Тверской государственный университет получил баллы по 11 номинациям: «Обеспечение всеохватного качественного образования», «Принятие мер по борьбе с изменением климата и его последствиями», «Создание прочной инфраструктуры, внедрение инноваций».

С подробными результатами рейтинга можно ознакомиться на официальном сайте Times Higher Education (THE) по ссылке: https://www.timeshighereducation.com/impactrankings#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined.

Рейтинг THE University Impact Rankings разработан Times Higher Education и в 2019 году проводился впервые. В 2021 году новый рейтинг оценивал все университеты мира по критериям, базирующимся на целевых ориентирах развития мирового сообщества до 2030 г. – UN Sustainable Development Goals (Цели устойчивого развития ООН).

Пресс-служба Правительства Тверской области