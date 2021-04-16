В Тверской области идет подготовка к празднованию 500-летия обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского

На территории Тверской области идет подготовка к празднованию 500-летия обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского. Основные мероприятия, приуроченные к знаменательной дате, пройдут с 6 по 8 июня в Кашине и Калязине.

«Верхневолжье - это территория, которая имеет огромное культурное и историческое значение. Калязин, Кашин и другие города Тверской области, – это не просто исторические центры в прошлом, это хранители великого наследия», – отметил Игорь Руденя на одном из заседаний организационного комитета по подготовке к проведению торжеств.

Ключевым мероприятием в программе празднований станет крестный ход, маршрут которого будет проложен до церкви Вознесения Господня в Калязине, где пройдет вечерня с акафистом перед мощами Макария Калязинского. Также на площади перед церковью в честь Вознесения Господня состоится божественная литургия, которая завершит празднования.

К знаменательной дате будут приурочены выставки, концерты, художественные конкурсы.

На данный момент решаются вопросы обеспечения безопасности в период проведения массовых мероприятий, организации медицинского обслуживания участников торжеств, подготовки волонтеров, размещения гостей, которые прибудут на торжества, в паломническом лагере.

Преподобный Макарий Калязинский родился в селе Грибково (Кожино) близ города Кашина. С юных лет стремился к монашеству. Сначала постригся в иноки в Николаевском Клобуковском монастыре. Но позже оставил городскую обитель и вместе с семью иноками основал уединенную пустынь под Кашином между двумя озерами вблизи Волги. Там был воздвигнут храм во Имя Пресвятой Троицы, игуменом стал Макарий Калязинский. Преставился преподобный 30 марта (17 марта по старому стилю)1483 года.

Как отмечают историки, Макария Калязинского можно поставить в один ряд с Михаилом Тверским, Анной Кашинской и другими святыми. В своё время он прославился и как целитель, и как пророк, как подвижник.

Обретение мощей преподобного Макария Калязинского произошло 8 июня (26 мая по старому стилю) 1521 года. На Московском Соборе 1547 года Макарий Калязинский причислен к лику святых.

Пресс-служба Правительства Тверской области