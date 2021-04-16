Развитие льняного комплекса Тверской области до 2026 года рассмотрят на заседании регионального Правительства

Проект региональной программы «Развитие льняного комплекса Тверской области» на 2021-2026 годы рассмотрят первым вопросом на заседании областного Правительства, которое 27 апреля проведет Губернатор Игорь Руденя.

Сегодня Тверская область занимает 2-е место в Российской Федерации по площадям посевов – это 5,8 тыс. га и валовому сбору льна-долгунца – 5,2 тыс. тонн.

На заседании будут рассмотрены задачи в рамках реализации государственной программы. Это обновление оборудования и технологий, обеспечение хозяйств высококачественными семенами, подготовка кадров и другие.

Ежегодно Тверская область проводит День льняного поля. Российские эксперты обсуждают вопросы, посвященные стратегии льноводства, реновации отрасли.

Традиционно представлена выставка достижений льноводства. В 2020 году одним из центральных экспонатов, актуальных в условиях пандемии коронавируса, стал инновационный медицинский комбинезон изо льна, разработанный Кашинским льнокомбинатом совместно с эко-лабораторией РГУ им. А.Н. Косыгина.

Пресс-служба Правительства Тверской области