Тверские суворовцы стали участниками традиционного «Весеннего бала»

Кадеты Тверского суворовского военного училища и воспитанницы торжокского образцового хореографического коллектива «Новоторочка» стали участниками традиционного «Весеннего бала». Он прошел в музейно-выставочном комплексе «Гостиница Пожарских».

В течение вечера юноши в парадной форме и девушки в бальных платьях исполняли популярные в прошлом танцы – полонез, падеграс, вальсы, кадрили и польки.

Во время бала проводился конкурс, в котором жюри оценивало мастерство и артистизм участников. Лучшими танцевальными парами по итогам конкурса были признаны Виталий Провоторов и Дарья Просвирнина, Никита Усков и Арина Кузнецова, а также Даниил Чебыкин и Арина Кудрявцева.

В танцах суворовцы продемонстрировали изящные манеры, галантное отношение к дамам и гостям, а девушки – грациозность, легкость и красоту.

Помимо танцевальной программы, ребятам провели экскурсию по Дворцовой площади и Гостинице Пожарских.

Пресс-служба Правительства Тверской области