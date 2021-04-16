Для учреждений соцзащиты Тверской области закупят новый транспорт, мебель и реабилитационное оборудование

Учреждения социальной защиты населения Верхневолжья продолжат оснащать оборудованием для удобства людей с ограниченными возможностями здоровья. Вопрос обсудили на заседании Бюджетной комиссии Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени.

Президент России Владимир Путин, выступая с Посланием Федеральному Собранию 21 апреля, подчеркнул – в регионах необходимо выстроить работу социальных учреждений, исходя из повседневных потребностей семей, каждого человека.

Губернатор Игорь Руденя поставил задачу особое внимание уделять людям с ограничениями по здоровью. В бюджете Тверской области на адаптационные мероприятия по программе «Доступная среда» с 2021 по 2023 годы ежегодно заложено более 66 млн рублей, привлекаются также внебюджетные средства.

Для учреждений продолжится закупка социального транспорта. В 2021 году машину поставят Ржевскому дому-интернату, в 2022 году – по одному автомобилю Торопецкому психоневрологическому интернату, реабилитационным центрам Твери и Вышнего Волочка. В 2023-м – центрам обслуживания населения и реабилитационным учреждениям Твери, Ржева, Кимр, Торжка, Андреаполя, Западной Двины, Кашина, Сонково.

Организации социальной защиты населения региона становятся более удобными для посещения и передвижения по ним людей с ограничениями по здоровью. В 2021 году в трех комплексных центрах соцзащиты – в Твери, Кашине и Оленино – оборудуют пандусы и входные группы, санитарные комнаты. В помещениях уложат противоскользящее покрытие, установят информационные табло и светозвуковые информаторы. В 2022 и 2023 годах такие же работы запланированы еще в 11 учреждениях – в Кимрах, Белом, Бежецке, Кувшиново, Рамешках и других территориях.

В ближайшие три года также предусмотрено оснащение пунктов проката современными средствами реабилитации. В 2021 году приобретут 20 вертикализаторов для 9 учреждений, в 2022 и 2023 годах – 44 гидравлических подъемника для 38 центров.

В 2021-2022 годах улучшат материально-техническое состояние реабилитационных центров Торжка, Бежецкого и Бологовского районов, в Кашаровском детском доме-интернате, Нелидовском психоневрологическом диспансере, центрах соцобслуживания в ряде муниципалитетов. Запланирована закупка техники для пищеблоков и прачечных, мебели, бытовой техники.

Для реабилитационных учреждений Твери, Бежецка, Конаково, Нелидово и других территорий приобретут медицинское оборудование, в Кашаровском доме-интернате обустроят интерактивный пол, комплекс сенсорной интеграции.

Ремонтные работы в ближайшие три года запланированы в Тверском геронтологическом центре, Вышневолоцком, Ржевском, Михайловском домах-интернатах, Кимрском, Торжокском, Грузинском, Нелидовском, Торопецком, Трояновском, Удомельском психоневрологических интернатах, Доме милосердия. Ремонт проведут в центрах соцобслуживания в Твери, Кимрах, Ржеве, Торжке, Андреаполе, Белом, Бологое, Западной Двине, Кашине, Кесовой Горе, Красном Холме, Кувшиново, Лихославле, Нелидово, Осташкове, Рамешках, Старице. Работы также предусмотрены в Кашаровском доме-интернате и ряде муниципальных реабилитационных центров.

В 2023 году 134 единицы реабилитационного оборудования планируют приобрести для пяти специализированных интернатов, шести центров соцобслуживания и четырех реабилитационных центров в разных районах области – тренажеры, беговые дорожки, инвентарь для терапии и занятий спортом.

Игорь Руденя поручил повысить оперативность организации закупок, чтобы новая техника поступила в центры как можно быстрее.

Будет продолжено и обучение специалистов, оказывающих реабилитационные услуги. За три года квалификацию повысят 118 человек, работающих с детьми с инвалидностью.

Пресс-служба Правительства Тверской области