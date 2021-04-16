В 2021 году по национальному проекту «Демография» для спортшкол Тверской области закупят инвентарь и оборудование

Для спортивных школ Тверской области закупят новое оборудование и инвентарь. Решение принято на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

«Развитие и популяризация спорта – в числе приоритетов, обозначенных Президентом страны Владимиром Путиным, это часть национального проекта. И сегодня спорт может и должен стать образом жизни большинства людей», – считает Игорь Руденя.

Благодаря участию региона в национальном проекте «Демография» в 2021 году для спортивной школы олимпийского резерва по видам гребли приобретут тренажер, лодку каноэ, для СШОР по хоккею и футболу– необходимый для тренировок инвентарь.

Поддержку окажут и школам Верхневолжья, где ведется подготовка спортивного резерва для сборных команд, в том числе сборных Российской Федерации. Средства на экипировку, оборудование, обеспечение участия спортсменов в соревнованиях направят спортшколам по видам гребли, по видам единоборств, по игровым видам спорта, по хоккею, по ледовым видам спорта, по боксу и кикбоксингу. Поддержку также получат КСШОР №1 и КСШОР № 2, спортивно-адаптивная школа.

Продолжится укрепление материально-технической базы учреждений. В ледовом комплексе «Старица» обновят холодильной оборудование, в СШОР по видам гребли – систему оповещения при ЧС, в бассейне «Дельфин» заменят подогреватель. КСШОР №1 приобретут прицеп с тентом для перевозки спортинвентаря.

По программе «Доступная среда» в 2021 году закупят оборудование и экипировку для учреждений, специализирующихся на адаптивной физической культуре. Это лодки для занятий греблей, специальные тренажеры и другой инвентарь.

Всего в 2021 году по всем этим направлениям выделят более 19 млн рублей бюджетных средств.

Пресс-служба Правительства Тверской области