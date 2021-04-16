Королевой болельщиков ФК «Тверь» стала Алина Середина

Финальное шоу ежегодного конкурса красоты «Мисс Тверь» прошло на сцене ДК «Химволокно». В 2021 году главную красавицу города выбирали в 26-й раз. За корону и титул боролись 15 претенденток в возрасте от 16 до 20 лет.

У футбольного клуба «Тверь» была своя номинация. Болельщики выбирали «Мисс ФК Тверь».

Напомним, из участия футбольного клуба в традиционном городском конкурсе получилась целая история. Сначала финалистки «Мисс Тверь» побывали на тренировке команды и сыграли в футбол вместе с профессионалами. Затем девушки в полном составе посетили календарный мачт ФК «Тверь», составив своеобразный сектор красоты на трибуне стадиона «Юность». Кстати, в том мачте наша команда праздновала важную победу над столичной «Родиной».

И наконец, в официальной группе ФК «Тверь» ВКонтакте прошло двухраундовое голосование болельщиков. В финальном публичном опросе приняли участие 5489 пользователей. В итоге, получив 2108 голосов, победу одержала Алина Середина.

На церемонии награждения гала-шоу 18-летняя Студенка Тверского промышленно-экономического колледжа была провозглашена королевой болельщиков. Букет цветов и персональную игровую футболку команды с надписью «Мисс ФК Тверь» Алина Середина получила из рук исполнительного директора Алексея Кулагина и пресс-атташе клуба Дмитрия Герасимова.

Разумеется, теперь обладательница титула «Мисс ФК Тверь» может посещать все домашние матчи команды абсолютно бесплатно.

– В первую очень я хочу поблагодарить ФК «Тверь» за возможность участия в таком ярком проекте, так же благодарю всех, кто за меня проголосовал, – рассказала Алина Середина после церемонии награждения. – Поверьте, для меня действительно большая честь выиграть эту номинацию – иметь отношение к футбольной команде, которая защищает честь нашего города в профессиональном футболе. Если честно, то раньше к футболу я относилась спокойно. Но после возможности попробовать себя в игре с настоящими футболистами, а особенно после посещения матча, я чувствую, что уже становлюсь фанаткой и ярой болельщицей ФК «Тверь».

Неожиданный факт – Алина Середина является прямой родственницей самой титулованной и звездной спортсменки в истории тверской земли. Двукратная олимпийская чемпионка и бронзовый призер Игр, Заслуженный мастер спорта СССР и Заслуженный тренер СССР, королева байдарки Антонина Александровна Середина – прабабушка Алины!

Алина дружна со спортом с самого детства. В 13 лет увлеклась спортивной акробатикой, выполнила первый взрослый разряд, не раз становилась призером соревнований. Сейчас, по ее словам, времени для ежедневных тренировок катастрофически не хватает, тем не менее иногда получается забежать в зал. На финале конкурса «Мисс Тверь» Алина Середина в своем творческом выступлении продемонстрировала публике то, чего удалось добиться в спортивной акробатике.