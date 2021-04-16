В Тверской области назвали победителей конкурса, посвященного Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф

В Тверской области подвели итоги творческого конкурса «Патриотизм и верность в долгу» среди школьников и студентов, посвященного Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф.

Победителей назвали в номинациях «Лучший фильм», «Публицистические и научно-популярные произведения», «Произведения художественной литературы», «Лучший музей (музейная экспозиция)», «Произведения живописи и скульптуры» в возрастных категориях до 10 лет, от 10 до 13 лет, от 14 до 17 лет и старше 18-ти.

Лучшими стали ученики школы №6 Торжка, Щеколдинской школы, Краснохолмского Дома детского творчества, Бушевецкой школы, Удомельского детского дома, Вышневолоцкой школы-интерната №1, Октябрьской школы Торопецкого района, Степуринской школы и школы № 12 из Бологое.

Победителями в разных номинациях стали также студенты Тверского колледжа сервиса и туризма, Тверского торгово-экономического колледжа, Конаковского колледжа, Калашниковского колледжа, Тверского промышленно-экономического и педагогического колледжей.

26 апреля, в День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих трагических событий, в Тверской области проходят мероприятия, посвященные 35-ой годовщине со дня аварии на Чернобыльской АЭС.

«В этот День мы отдаем дань уважения и благодарности всем, кто ценой собственного здоровья, а порой и жизни, защитил нашу страну и весь мир от техногенной угрозы, проявил мужество и героизм. Среди ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС и других катастроф были жители нашей области. Их подвиг является ярким примером верности долгу, самоотверженного служения нашей Родине и своему народу, навсегда останется в истории Верхневолжья и всей России», – отмечено в обращении Губернатора Игоря Рудени к жителям Тверской области.

Традиционно в сквере Героев Чернобыля в Твери состоялся митинг. В Тверской областной академической филармонии – торжественная церемония вручения государственных и региональных наград и концерт. В течение апреля в Верхневолжье проходило благоустройство аллей, скверов, созданных в честь подвига ликвидаторов последствий радиационных катастроф.

В настоящее время в регионе проживает порядка 2 тысяч граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастроф и аварий. Всем им предоставляется социальная поддержка. Установлены денежные выплаты, компенсации, в том числе на оплату услуг ЖКХ, приобретение продовольственных товаров и проезд в транспорте и другие меры поддержки.

Разрушение 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС произошло 26 апреля 1986 года. Люди разных профессий проявили исключительное мужество, несмотря на смертельную опасность, выполнили свой долг и обеспечили надежную защиту людей и окружающей среды от вышедшей из-под контроля ядерной энергии. В память о том трагическом событии в стране установлен День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих катастроф.

С 1993 года действует областной союз «Чернобыль», который объединяет жителей региона, пострадавших от радиационных катастроф и аварий. В апреле 2006 года в Твери по инициативе союза установлен памятник ликвидаторам чернобыльской катастрофы.

Пресс-служба Правительства Тверской области