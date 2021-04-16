Игорь Руденя в памятный день поблагодарил ликвидаторов последствий радиационных аварий и катастроф за мужество и верность долгу

26 апреля в России отмечается День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих трагических событий. В связи с памятной датой к жителям Тверской области обратился Губернатор Игорь Руденя.

«35 лет назад, 26 апреля 1986 года, произошла авария на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС. Среди ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС и других катастроф были жители нашей области. Их подвиг, является ярким примером верности долгу, самоотверженного служения нашей Родине и своему народу, навсегда останется в истории Верхневолжья и всей России»,- отмечено в поздравлении от имени Игоря Рудени.

В Твери и в районах Верхневолжья в этот день проводятся мероприятия, посвященные 35-ой годовщине со дня катастрофы.

В сквере Героев Чернобыля в 11.00 пройдет митинг и возложение цветов к памятнику. Затем в Тверской областной академической филармонии состоится торжественная церемония вручения государственных, региональных наград и праздничный концерт с участием творческих коллективов Тверской области.

Кроме того, в апреле в Верхневолжье проходят митинги и концерты, мероприятия по благоустройству аллей, скверов, созданных в честь подвига ликвидаторов последствий радиационных катастроф.

В настоящее время в Тверской области проживает порядка 2 тысяч граждан, пострадавших от радиационного воздействия вследствие различных катастроф и аварий. Им предоставляется социальная поддержка. В частности, установлены денежные выплаты, компенсации, в том числе части расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, на приобретение продовольственных товаров, проезд в транспорте и другое.

Разрушение 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС произошло 26 апреля 1986 года. Люди разных профессий проявили исключительное мужество, несмотря на смертельную опасность, выполнили свой долг и обеспечили надежную защиту людей и окружающей среды от вышедшей из-под контроля ядерной энергии. В память о том трагическом событии в стране установлен День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих катастроф.

С 1993 года действует областной союз «Чернобыль», который объединяет жителей региона, пострадавших от радиационных катастроф и аварий. В апреле 2006 года в Твери по инициативе союза установлен памятник ликвидаторам чернобыльской катастрофы. Поддержку в его возведении оказали областная и городская власти, Минатома РФ, КАЭС, предприятия, жители Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области