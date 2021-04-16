Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 26 апреля 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 69 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 37 755 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 75 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 105 586 жителей региона, за последние сутки – 275 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 675 624, в том числе за последние сутки их проведено 442.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 39 639 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1 019 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

865 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 12 792

Конаковский район 2788

Ржев 2183

Вышневолоцкий городской округ 2156

Калининский район 1635

Торжок 1603

Кимры 1569

Бологовский район 1021

Нелидовский городской округ 872

Бежецкий район 858

Лихославльский район 836

Осташковский городской округ 815

Старицкий район 807

Кашинский городской округ 757

Торопецкий район 737

Калязинский район 730

Весьегонский муниципальный округ 620

Максатихинский район 621

Западнодвинский муниципальный округ 534

Андреапольский муниципальный округ 523

Торжокский район 486

Кувшиновский район 424

Оленинский муниципальный округ 398

Зубцовский район 385

Рамешковский район 371

Спировский район 352

Ржевский район 319

Сонковский район 289

ЗАТО Озёрный 286

Селижаровский муниципальный округ 270

Кимрский район 259

Фировский район 219

Краснохолмский муниципальный округ 198

Бельский район 181

Лесной муниципальный округ 155

Кесовогорский район 149

Пеновский муниципальный округ 121

Жарковский район 108

Молоковский район 104

Сандовский муниципальный округ 80

Удомельский городской округ 28

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области