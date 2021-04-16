Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 26 апреля 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 69 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 37 755 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 75 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 105 586 жителей региона, за последние сутки – 275 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 675 624, в том числе за последние сутки их проведено 442.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 39 639 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1 019 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
865 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 12 792
Конаковский район 2788
Ржев 2183
Вышневолоцкий городской округ 2156
Калининский район 1635
Торжок 1603
Кимры 1569
Бологовский район 1021
Нелидовский городской округ 872
Бежецкий район 858
Лихославльский район 836
Осташковский городской округ 815
Старицкий район 807
Кашинский городской округ 757
Торопецкий район 737
Калязинский район 730
Весьегонский муниципальный округ 620
Максатихинский район 621
Западнодвинский муниципальный округ 534
Андреапольский муниципальный округ 523
Торжокский район 486
Кувшиновский район 424
Оленинский муниципальный округ 398
Зубцовский район 385
Рамешковский район 371
Спировский район 352
Ржевский район 319
Сонковский район 289
ЗАТО Озёрный 286
Селижаровский муниципальный округ 270
Кимрский район 259
Фировский район 219
Краснохолмский муниципальный округ 198
Бельский район 181
Лесной муниципальный округ 155
Кесовогорский район 149
Пеновский муниципальный округ 121
Жарковский район 108
Молоковский район 104
Сандовский муниципальный округ 80
Удомельский городской округ 28
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области