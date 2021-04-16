В Тверской области началось голосование за проекты благоустройства городов

26 апреля дан старт рейтинговому голосованию за проекты благоустройства городов, которые будут реализованы в 2022 году. Оно позволяет гражданам самостоятельно и заблаговременно определить наиболее значимые для них объекты, нуждающиеся в благоустройстве. В перечень голосования вошли 47 объектов из 11 городов Тверской области с населением свыше 20 тысяч человек. Все они размещены на специальной платформе za.gorodsreda.ru.

Проголосовать за тот или иной объект благоустройства могут граждане, достигшие 14 лет. Зарегистрироваться и авторизоваться на портале можно через сайт Госуслуг, социальные сети, мобильный телефон.

Вопросы по голосованию за проекты можно задать, позвонив на бесплатную круглосуточную горячую линию Минстроя России 8 (800) 600-20-13.

Кроме того, получить консультацию можно будет у волонтеров. В каждом регионе на протяжении всего периода голосования будет функционировать волонтерский штаб. Добровольцы ответят на вопросы об объектах, по которым проводится голосование, расскажут о федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда», а также помогут проголосовать прямо на месте – для этого жителю потребуется только назвать действующий номер телефона.

24 апреля в городах, где сейчас началось голосование за проекты благоустройства, прошел Всероссийский субботник, во время которого была организована уборка дворовых территорий и общественных пространств. Участие в субботнике в Комсомольской роще Твери принял Губернатор Игорь Руденя.

«Подобные места в городах Тверской области должны быть под нашим пристальным вниманием. Важно, когда рядом с домом есть благоустроенное общественное пространство. Это возможность отдохнуть, погулять с детьми. И это часть работы в рамках реализации задачи, поставленной Президентом, по развитию демографии», – отметил Игорь Руденя.

Привести в порядок общественные пространства также вышли жители региона, активисты волонтерских центров партии «Единая Россия» и добровольцы проекта онлайн-голосования за объекты благоустройства на единой платформе za.gorodsreda.ru.

В Твери в порядок привели около 30 территорий. Это такие популярные у горожан места, как Парк Победы, Первомайская роща, Мигаловская набережная, Парк Текстильщиков, Бобачевская роща, Константиновские карьеры, набережные, скверы, зеленые зоны.

С 2017 по 2020 год в Тверской области по программе формирования комфортной городской среды было благоустроено 248 общественных территорий, 267 дворов и 16 городских парков. За прошлый год работы выполнены на 113 объектах. В 2021 году в Верхневолжье по национальному проекту «Жилье и городская среда» обустроят 96 общественных территорий и дворов.

Пресс-служба Правительства Тверской области