Молодежь Верхневолжья приглашают на конкурс «Вместе против коррупции!»

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Генеральная прокуратура Российской Федерации объявила о старте Международного конкурса социальной антикоррупционной рекламы на тему «Вместе против коррупции!». Его участниками могут стать молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет.
Прием работ будет вестись с 1 мая по 1 октября 2021 года по двум номинациям – «Лучший плакат» и «Лучший видеоролик».
В работах необходимо отразить современные государственные механизмы борьбы с коррупцией в различных сферах деятельности общества, а также роль и значение международного сотрудничества в этом направлении.
Подробная информация о конкурсе и правилах участия – на сайте www.anticorruption.life
Пресс-служба Правительства Тверской области