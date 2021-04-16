Молодежь Верхневолжья приглашают на конкурс «Вместе против коррупции!»

Генеральная прокуратура Российской Федерации объявила о старте Международного конкурса социальной антикоррупционной рекламы на тему «Вместе против коррупции!». Его участниками могут стать молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет.

Прием работ будет вестись с 1 мая по 1 октября 2021 года по двум номинациям – «Лучший плакат» и «Лучший видеоролик».

В работах необходимо отразить современные государственные механизмы борьбы с коррупцией в различных сферах деятельности общества, а также роль и значение международного сотрудничества в этом направлении.

Подробная информация о конкурсе и правилах участия – на сайте www.anticorruption.life

Пресс-служба Правительства Тверской области