Жители Тверской области могут помочь в определении профессий с большей потребностью на рынке

Министерство труда и социальной защиты России проводит исследование по определению потребности организаций в кадрах и выявлению перспектив развития профессиональных квалификаций в сфере информационной безопасности. Пройти опрос можно в режиме онлайн-анкетирования по адресу https://itsecurity2021.vcot.info/. Исследование завершится 15 мая.

Результаты опроса будут использованы для формирования прогноза потребности в специалистах в области информационной безопасности разного уровня образования и специализации, объёмов их профессиональной подготовки.

Гарантируется обеспечение полной конфиденциальности информации, полученной в результате опроса. Информация будет использована исключительно в обобщенном виде.

Пресс-служба Правительства Тверской области