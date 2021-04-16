Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 25 апреля 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 70 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 37 680 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 78 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 105 311 жителей региона, за последние сутки – 527 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 675 182, в том числе за последние сутки их проведено 701.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 39 570 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1 029 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

861 человек с подтверждённым коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 12 763

Конаковский район 2780

Ржев 2181

Вышневолоцкий городской округ 2153

Калининский район 1632

Торжок 1602

Кимры 1565

Бологовский район 1020

Нелидовский городской округ 869

Бежецкий район 858

Лихославльский район 836

Осташковский городской округ 815

Старицкий район 806

Кашинский городской округ 757

Торопецкий район 734

Калязинский район 727

Весьегонский муниципальный округ 620

Максатихинский район 619

Западнодвинский муниципальный округ 534

Андреапольский муниципальный округ 523

Торжокский район 486

Кувшиновский район 424

Оленинский муниципальный округ 398

Зубцовский район 384

Рамешковский район 369

Спировский район 352

Ржевский район 319

Сонковский район 289

ЗАТО Озёрный 283

Селижаровский муниципальный округ 270

Кимрский район 259

Фировский район 219

Краснохолмский муниципальный округ 198

Бельский район 181

Лесной муниципальный округ 155

Кесовогорский район 149

Пеновский муниципальный округ 121

Жарковский район 108

Молоковский район 104

Сандовский муниципальный округ 80

Удомельский городской округ 28

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области