Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 25 апреля 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 70 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 37 680 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 78 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 105 311 жителей региона, за последние сутки – 527 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 675 182, в том числе за последние сутки их проведено 701.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 39 570 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1 029 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
861 человек с подтверждённым коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 12 763
Конаковский район 2780
Ржев 2181
Вышневолоцкий городской округ 2153
Калининский район 1632
Торжок 1602
Кимры 1565
Бологовский район 1020
Нелидовский городской округ 869
Бежецкий район 858
Лихославльский район 836
Осташковский городской округ 815
Старицкий район 806
Кашинский городской округ 757
Торопецкий район 734
Калязинский район 727
Весьегонский муниципальный округ 620
Максатихинский район 619
Западнодвинский муниципальный округ 534
Андреапольский муниципальный округ 523
Торжокский район 486
Кувшиновский район 424
Оленинский муниципальный округ 398
Зубцовский район 384
Рамешковский район 369
Спировский район 352
Ржевский район 319
Сонковский район 289
ЗАТО Озёрный 283
Селижаровский муниципальный округ 270
Кимрский район 259
Фировский район 219
Краснохолмский муниципальный округ 198
Бельский район 181
Лесной муниципальный округ 155
Кесовогорский район 149
Пеновский муниципальный округ 121
Жарковский район 108
Молоковский район 104
Сандовский муниципальный округ 80
Удомельский городской округ 28
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области