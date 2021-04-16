В Тверской области прививку от коронавируса сделали более 105 тысяч жителей

В Тверской области продолжается массовая вакцинация населения против коронавирусной инфекции. Всего на данный момент в Верхневолжье прививку сделали 105 311 человек – это 83,9% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 24 апреля, вакцинировались 527 человек. В федеральный регистр внесена информация о 98 912 вакцинированных гражданах.

Задача по массовой вакцинации жителей страны поставлена Президентом России Владимиром Путиным.

«Центральное значение сейчас имеет вакцинация. Возможность сделать прививку должна быть повсеместной», – подчеркнул глава государства в Послании Федеральному Собранию 21 апреля.

В Тверской области по поручению Губернатора Игоря Рудени расширяются возможности вакцинации.

Так, запись на прививку организована в МФЦ. Сотрудники филиалов помогут записаться на вакцинацию, а после ее прохождения – распечатать сертификат профилактической прививки от COVID-19, который можно оформить на портале Госуслуг.

Чтобы получить сертификат, необходимо сначала зарегистрироваться на портале. После проведения вакцинации в личный кабинет будет загружен сертификат профилактической прививки от COVID-19. Он доступен к использованию в электронном виде, здесь же можно сканировать QR-код сертификата.

Сейчас запись на прививку ведется по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов – они размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области по ссылке https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.

В Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. К летнему сезону в регионе планируют развернуть дополнительные прививочные пункты. Один из них уже начал работу в ТЦ «Рубин» Твери.

Также работают выездные прививочные бригады. Жителям отдаленных населенных пунктов для записи на вакцинацию необходимо позвонить в местные районные больницы, которые собирают сведения о желающих вакцинироваться и вызывают медиков.

Пресс-служба Правительства Тверской области