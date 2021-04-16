Три пешеходные зоны в Осташкове претендуют на благоустройство в 2022 году

Три проекта представлено от Осташкова на рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, которые будут благоустроены в 2022 году. Работы выполнят в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Губернатор Игорь Руденя неоднократно подчеркивал – от облика городов и поселков Тверской области в том числе зависит качество проживания на территории, привлекательность региона для молодёжи. Это также важный элемент развития экономики и туризма, улучшения демографической ситуации.

На победу в рейтинговом голосовании претендуют три пешеходные зоны, которые соединяют несколько жилых районов города. Это улица Рудинская (от проспекта Калинина до Гвардейского проспекта), а также две территории от переулка Советский до переулка Южный – улицы Володарская и Тимофеевская. Каждый из проектов подразумевает проведение работ по обустройству пешеходной зоны и замене существующего покрытия.

Всего на голосование по выбору объектов для благоустройства в 2022 году от Тверской области заявлено 49 проектов от 11 городов. Все они размещены на специальной платформе za.gorodsreda.ru. Там же будет организовано голосование, которое состоится с 26 апреля по 30 мая. Зайти на платформу можно будет через Госуслуги или мобильное приложение. Кроме того, в каждом городе местным жителям будут предложены альтернативные способы голосования за проекты. Помощь будет оказывать волонтерский корпус.

Каждый гражданин России старше 14 лет может отдать свой голос за одну из предложенных территорий или за дизайн-проект уже отобранного пространства. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства.

С 2017 по 2020 год в Тверской области по программе формирования комфортной городской среды было благоустроено 248 общественных территорий, 267 дворов и 16 городских парков. За прошлый год работы выполнены на 113 объектах – это парки и скверы, площади, придомовые территории. В том числе в Осташкове благоустройство проведено в парках Свободы и Юность, на улицах Рабочая и Евстафьевская и других объектах.

Пресс-служба Правительства Тверской области