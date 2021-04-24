Жители Тверской области могут обратиться на горячую линию «Антиконтрафакт»

На территории Верхневолжья организована работа горячей линии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции «Антиконтрафакт». Это удобный сервис с единым федеральным номером 8-800-333-51-12 для обращений организаций и граждан.

На горячую линию можно обратиться с вопросами о защите прав потребителей и легальных производителей, интеллектуальной собственности и авторских прав, отстаивании интересов правообладателей, содействии правоохранительным и контролирующим органам в противодействии незаконному обороту товаров.

В результате работы горячей линии специалисты ожидают заметное сокращение продаж продукции, находящейся в незаконном обороте на всей территории страны.

Кроме того, горячая линия «Антиконтрафакт» будет способствовать повышению эффективности общественного контроля за незаконным оборотом промышленной продукции.

Пресс-служба Правительства Тверской области