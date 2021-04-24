Комсомольская роща в Твери станет природным парком

Губернатор Игорь Руденя поручил придать Комсомольской роще в Твери статус природного парка. Такое решение глава региона принял по итогам участия вместе с жителями города во Всероссийском субботнике 24 апреля. Статус природного парка – это возможности дополнительного развития территории, ее сохранности и благоустройства.

«Важно, когда рядом с домом есть благоустроенное общественное пространство. Это возможность отдохнуть, погулять с детьми. И это часть работы в рамках реализации задачи, поставленной Президентом Владимиром Путиным, по развитию демографии», – отметил Игорь Руденя при общении с журналистами.

В рамках создания природного парка и увеличения в этой связи посещаемости территории Губернатор также поручил обустроить здесь медицинский пункт, который будет работать по выходным дням.

Первый в Верхневолжье природный парк на площадке особо охраняемой природной территории – «Острова Спировские» – создают в Калязинском районе. На территории будут развивать рекреационный туризм.

В Тверской области по поручению Игоря Рудени активизирована работа по установлению границ особо охраняемых природных территорий, внимание уделяется благоустройству памятников природы. По мнению главы региона, такие территории должны быть приведены в порядок и использоваться в рекреационных целях, стать местами отдыха для жителей и гостей Верхневолжья.

24 апреля во всех регионах страны проходит Всероссийский субботник, который ежегодно объединяет тысячи людей. Тверская область присоединилась к масштабной акции. Вместе с жителями Твери в уборке территории Комсомольской рощи в Заволжье приняли участие Губернатор Игорь Руденя, советник Президента Российской Федерации Владимир Васильев, директор Фонда Твери, руководитель регионального штаба #Мывместе Юлия Саранова, волонтеры партии «Единая Россия» и других добровольческих организаций, школьники, представители общественности.

Сегодня в Твери в порядок приводят около 30 территорий во всех районах города. Это такие популярные у горожан места, как Парк Победы, Первомайская роща, Мигаловская набережная, Парк Текстильщиков, Бобачевская роща, Константиновские карьеры, набережные, скверы, зеленые зоны.

Пресс-служба Правительства Тверской области