Губернатор Игорь Руденя вместе с жителями Тверской области принял участие во Всероссийском субботнике

24 апреля во всех регионах страны проходит Всероссийский субботник, который ежегодно объединяет тысячи людей. Тверская область присоединилась к масштабной акции. Вместе с жителями Твери в уборке территории Комсомольской рощи в Заволжье приняли участие Губернатор Игорь Руденя, советник Президента Российской Федерации Владимир Васильев, директор Фонда Твери, руководитель регионального штаба #Мывместе Юлия Саранова, волонтеры партии «Единая Россия» и других добровольческих организаций, школьники, представители общественности.

«Это традиционное для области мероприятие. На протяжении пяти лет все вместе принимаем в нем участие, – отметил Игорь Руденя. – Сегодня проводили уборку в одной из популярных среди горожан зон отдыха. Подобные места в городах Тверской области должны быть под нашим пристальным вниманием. Жители также внесли ряд предложений по благоустройству этой площадки – по дорожкам, лыжным трассам, освещению. Важно, когда рядом с домом есть благоустроенное общественное пространство. Это возможность отдохнуть, погулять с детьми. И это часть работы в рамках реализации задачи, поставленной Президентом, по развитию демографии».

«Многое уже сделано в регионе, привлечены большие средства на развитие дорог и инфраструктуры. Будем работать далее вместе. В Послании Федеральному Собранию Президент Владимир Путин говорил о важности преобразований для людей, создания комфортных условий для жизни, отдыха, о малых делах с учетом пожеланий жителей», – отметил Владимир Васильев.

«Для жителей Юности, где я и сама живу, это традиционное место отдыха, здесь всегда звучит детский смех. Для жителей очень важно сделать это место безопасным и благоустроенным, чтобы вместе с семьями проводить здесь время. Сегодня к этой работе присоединились волонтеры, которые готовы вложить все свои силы в развитие города и региона», – отметила директор Фонда Твери, руководитель регионального штаба #Мывместе Юлия Саранова.

На субботнике к Губернатору обратилась жительница Твери с вопросом обеспечения безопасного перехода горожан через железнодорожные пути к Комсомольской роще.

Сегодня в Твери в порядок приводят около 30 территорий во всех районах города. Это такие популярные у горожан места, как Парк Победы, Первомайская роща, Мигаловская набережная, Парк Текстильщиков, Бобачевская роща, Константиновские карьеры, набережные, скверы, зеленые зоны.

К экологической акции, помимо Твери, присоединились еще 10 городов-участников голосования за проекты благоустройства в 2022 году по национальному проекту «Жилье и городская среда». Голосование стартует 26 апреля на платформе za.gorodsreda.ru, разработанной Минстроем России и АНО «Диалог Регионы». И, конечно, массовые уборки проходят во всех муниципалитетах Верхневолжья.

Во время субботника приводят в порядок дворовые территории и общественные пространства, памятники и малые архитектурные формы, высаживают цветы и деревья, красят лавочки, бордюры и заборы. В местах проведения уборок проходят экологические лекции, семинары, культурно-развлекательные программы.

Всероссийский проект «Зеленая весна» реализуется с 2014 года при поддержке Совета Федерации и Государственной Думы РФ, федеральных ведомств и крупных корпораций.

За эти годы в природоохранных мероприятиях различной направленности под флагами «Зеленой весны» приняли участие миллионы человек из всех регионов страны.

В Тверской области в акции ежегодно участвует около 12 тысяч жителей, в том числе порядка 2 тысяч школьников. Активность также проявляют волонтеры, представили предприятий и организаций.

Пресс-служба Правительства Тверской области