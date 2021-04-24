Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 24 апреля 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 72 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 37 602 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 80 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 104 784 жителя региона, за последние сутки – 1 300 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 674 481, в том числе за последние сутки их проведено 1 676.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 39 500 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1 041 зараженный изолирован, находится под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
857 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 12 740
Конаковский район 2775
Ржев 2178
Вышневолоцкий городской округ 2152
Калининский район 1628
Торжок 1601
Кимры 1564
Бологовский район 1019
Нелидовский городской округ 867
Бежецкий район 858
Лихославльский район 835
Осташковский городской округ 814
Старицкий район 805
Кашинский городской округ 755
Торопецкий район 734
Калязинский район 726
Весьегонский муниципальный округ 620
Максатихинский район 616
Западнодвинский муниципальный округ 530
Андреапольский муниципальный округ 522
Торжокский район 486
Кувшиновский район 424
Оленинский муниципальный округ 395
Зубцовский район 384
Рамешковский район 369
Спировский район 351
Ржевский район 315
Сонковский район 287
ЗАТО Озёрный 283
Селижаровский муниципальный округ 270
Кимрский район 258
Фировский район 219
Краснохолмский муниципальный округ 198
Бельский район 178
Лесной муниципальный округ 155
Кесовогорский район 149
Пеновский муниципальный округ 120
Жарковский район 108
Молоковский район 104
Сандовский муниципальный округ 80
Удомельский городской округ 28
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области