Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 24 апреля 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 72 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 37 602 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 80 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 104 784 жителя региона, за последние сутки – 1 300 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 674 481, в том числе за последние сутки их проведено 1 676.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 39 500 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1 041 зараженный изолирован, находится под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

857 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 12 740

Конаковский район 2775

Ржев 2178

Вышневолоцкий городской округ 2152

Калининский район 1628

Торжок 1601

Кимры 1564

Бологовский район 1019

Нелидовский городской округ 867

Бежецкий район 858

Лихославльский район 835

Осташковский городской округ 814

Старицкий район 805

Кашинский городской округ 755

Торопецкий район 734

Калязинский район 726

Весьегонский муниципальный округ 620

Максатихинский район 616

Западнодвинский муниципальный округ 530

Андреапольский муниципальный округ 522

Торжокский район 486

Кувшиновский район 424

Оленинский муниципальный округ 395

Зубцовский район 384

Рамешковский район 369

Спировский район 351

Ржевский район 315

Сонковский район 287

ЗАТО Озёрный 283

Селижаровский муниципальный округ 270

Кимрский район 258

Фировский район 219

Краснохолмский муниципальный округ 198

Бельский район 178

Лесной муниципальный округ 155

Кесовогорский район 149

Пеновский муниципальный округ 120

Жарковский район 108

Молоковский район 104

Сандовский муниципальный округ 80

Удомельский городской округ 28

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области