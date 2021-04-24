Школьники Тверской области могут поучаствовать в премии «Экология – дело каждого» и поехать в «Орленок»

Детей и подростков в возрасте от 7 до 16 лет приглашают стать соискателями Международной премия «Экология – дело каждого», организованной Росприроднадзором. Главная цель – повысить экологическую культуру молодежи, вовлечь подростков в природоохранную повестку.

Прием заявок продлится до 1 октября 2021 года. До 10 ноября экспертное жюри подведет итоги. Торжественная церемония награждения состоится на гала-концерте в Москве в ноябре. Победители Премии поедут в детский оздоровительный лагерь «Орленок».

По мнению Губернатора Игоря Рудени, инициативы, направленные на привлечение внимания общественности к вопросам охраны окружающей среды – важный вклад в реализацию национального проекта «Экология».

В регионе, обладающем значительным рекреационным потенциалом, уделяется особое внимание сохранению природных богатств, экологическому воспитанию населения.

В 2021 году в Тверской области будет проведено более 300 мероприятий природоохранной и экологической направленности. Это тематические уроки, конкурсы, интерактивные игровые программы, различные акции.

24 апреля Тверская область присоединилась к Всероссийскому субботнику. Акции по уборке в парках, скверах, по берегам водных объектов будут проходить в течение месяца, до 24 мая.

В 2020 году в Верхневолжье прошёл ряд мероприятий по экологическому просвещению. Более 2600 человек стали участниками экологической акции «Вода России», в ходе которой было очищено порядка 140 км береговой линии водных объектов.

В рамках Всемирного Дня чистоты «Сделаем!» в регионе свыше 13 700 человек провели уборку мусора на 420 площадках. Кроме того, в прошлом году жители Тверской области сохранили около 550 деревьев, приняв участие в акции «Сдай макулатуру – спаси дерево» и направив на переработку более 55 тонн макулатуры.

Для школьников региона проводились открытые уроки, в том числе по теме раздельного сбора мусора, были разработаны экологические информационные буклеты, состоялся конкурс рисунков «Красная книга Тверской области глазами детей», участие в котором приняли более 800 юных жителей почти из всех районов области. Для поддержки и развития эковолонтерской деятельности был проведен конкурс «Я – Эковолонтер - 2020», победителями стали 15 экопроектов.

Пресс-служба Правительства Тверской области