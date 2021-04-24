Художники Верхневолжья могут проявить себя на конкурсе «Моя семья, моя Россия»

2 мая 2021 года на Международной платформе творческих конкурсов patrioticart.ru стартует всероссийский конкурс рисунков «Моя семья, моя Россия». В нем могут принять участие все желающие, вне зависимости от возраста и навыков рисования, в том числе школьники и учащиеся художественных школ, вузов, кружков.

Номинации конкурса отвечают его главным целям – укрепление нравственных ценностей, популяризация института семьи, традиций патриотизма и гуманизма, культурного, научного и творческого наследия страны. Всего определено три номинации: «Россия будущего глазами ребенка», «СемьЯ», «Защита жизни до рождения – образ материнства».

В состав жюри, которые будут оценивать работы, вошли депутаты Государственной Думы РФ, сенаторы, представители епархий, педагоги и ректоры художественных вузов: Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова и других.

Участие в конкурсе – возможность быть замеченными ведущими вузами страны, пообщаться с общественными, политическими деятелями и экспертами сферы культуры и искусства.

Торжественная церемония награждения победителей будет проходить 12 сентября 2021 года в Храме Христа Спасителя в Москве.

Для подачи работы на конкурс необходимо зарегистрировать личный кабинет https://patrioticart.ru/login, выбрать свою группу и номинацию, загрузить работу. Заявки принимаются до 31 мая 2021 года. По всем вопросам можно обращаться по адресу org.mfmr@patrioticart.ru.

С 1 июня 2021 года в социальной сети Вконтакте https://vk.com/myfamily.myrussia также развернется борьба за приз зрительских симпатий.

Конкурс проходит при поддержке Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка, Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ, Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, Россотрудничества и Всемирного Русского Народного Собора.

Пресс-служба Правительства Тверской области