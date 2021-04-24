Вышневолоцкая ЦРБ станет пилотным проектом по качественному изменению работы больниц в Тверской области

К 2023 году в центральной районной больнице Вышнего Волочка будет построено три новых отделения, подстанция скорой медицинской помощи и лаборатория. Этапы реконструкции больницы обсудили на совещании, которое 23 апреля провел Губернатор Игорь Руденя.

Разработать план комплексного обновления учреждения глава региона поручил в ходе рабочей поездки в муниципалитет в августе 2020 года.

По мнению Игоря Рудени, реконструкция Вышневолоцкой центральной районной больницы является пилотным проектом по качественному изменению работы медицинских учреждений региона. В результате реализации этого проекта больница должна стать крупным межрайонным высокотехнологичным медицинским центром.

В Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин поставил задачу выстроить на новой технологической базе всю систему здравоохранения – должно быть обеспечено оказание гражданам медицинской помощи без очередей, трудностей с записью на диагностику, к профильному специалисту, с получением рецептов.

В рамках реконструкции предполагается проведение капитального ремонта центрального корпуса больницы, строительство психоневрологического, инфекционного и педиатрического отделений, лаборатории. Кроме того, предусмотрено благоустройство территории, ремонт прилегающих дорог, создание дополнительных выездов, парковки, а также строительство вертолётной площадки, станции скорой медицинской помощи и собственной котельной.

Глава региона подчеркнул – в текущем году необходимо обеспечить качественную разработку проектно-сметной документации и приступить к практическому этапу реконструкции больницы.

Вышневолоцкая ЦРБ является межрайонным медицинским центром и обслуживает около 200 тысяч человек из Вышневолоцкого городского округа, Бологовского, Спировского, Фировского районов и ЗАТО Озёрный.

Больница участвует в программе по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, проекте по совершенствованию медицинской помощи пострадавшим в ДТП.

Мощности больницы составляют 528 круглосуточных коек и 180 коек дневного пребывания. Также действует сеть поликлиник ЦРБ, ФАПов, женская консультация, центр здоровья.

Пресс-служба Правительства Тверской области