Александра Федотова: Я полностью поддерживаю предложение волонтёров

22 апреля в Твери прошла встреча лидеров и волонтеров акции #Мывместе, посвященная году со дня запуска проекта. Волонтеры предложили руководителю регионального штаба #Мывместе Юлии Сарановой стать депутатом Государственной думы РФ, и она согласилась.

Тему комментирует координатор акции #Мывместе по Конаковскому району, заведующая отделом молодёжной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района Александра Федотова:

- С Юлией Сарановой мы уже год работаем вместе, а это, как всем известно, был сложный год пандемии коронавируса. На мой взгляд, в такой период, когда сама ситуация проверяет нас на прочность, ярче всего проявляются деловые и человеческие качества людей. И я с полным основанием могу сказать, что Юлия Саранова – настоящий профессионал и замечательный человек, именно такими должны быть депутаты и другие представители власти. Она все 24 часа на связи, любые решения принимает оперативно, умеет отлично организовать любое дело – от мероприятия до масштабной кампании. Полностью поддерживаю волонтёров, которые предложили Юлии стать депутатом Государственной думы РФ.

К слову, в нашем районе акция #Мывместе также помогла выявить лидерские качества её участников. Инна Сотская, которая на личном транспорте развозила продукты пожилым людям, теперь возглавляет Центр молодёжной политики «Иволга», а ещё один волонтёр – Динара Ахтемова работает в центре специалистом по работе с молодёжью.

- В сложной эпидемиологической ситуации пожилые люди особенно нуждаются в заботе. Хотел бы поблагодарить за работу наших волонтеров. Это движение в Тверской области всегда было на высоте», – отметил губернатор Игорь Руденя.