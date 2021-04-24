В Тверской области подано 105 заявок на участие в предварительном голосовании

Региональный оргкомитет «Единой России» продолжает прием заявлений на предварительное голосование по 29 апреля

По состоянию на 14:00 23 апреля подано 105 заявок, из них 23 в Госдуму и 82 в Законодательное Собрание Тверской области.

Одним из участников предварительного голосования стала Лилия Корниенко, депутат Законодательного Собрания Тверской области, руководитель Региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» Д.А.Медведева в Тверской области.

«Предварительное голосование - это очень важно и необходимо. Я всегда поддерживала решение о проведении данной процедуры. Потому что, прежде всего, это знакомство с кандидатами. У избирателей будет больше времени узнать об их деятельности, работе, жизненном пути и о планах по развитию территории», - считает Лилия Корниенко.

Также заявление на предварительное голосование подал Александр Кушнарев, председатель постоянного комитета по аграрной политике и природопользованию в областном парламенте. В том числе, заявление подал и Евгений Арефьев, преподаватель Западнодвинского технологического колледжа им. И.А.Ковалева.

Информационный центр

Регионального оргкомитета партии «Единая Россия»

по проведению предварительного голосования