При поддержке области учреждения культуры Верхневолжья проведут мероприятия для молодых дарований

23 апреля Губернатор Игорь Руденя провел заседание Бюджетной комиссии Тверской области. Рассмотрена поддержка проведения в регионе мероприятий международного, всероссийского и регионального уровней, а также информационное обеспечение учреждений культуры.

Губернатор Игорь Руденя одной из задач в сфере культуры Верхневолжья обозначил дальнейшее развитие действующих и реализацию новых проектов, интересных для молодежи, жителей всех возрастов.

В 2021-2023 годах из регионального бюджета будут поддержаны проекты Дома поэзии Андрея Дементьева, Тверского учебно-методического центра учебных заведений культуры и искусства и областного Дворца культуры «Пролетарка».

Дом поэзии продолжит проведение всероссийский конкурса молодых поэтов «Зеленый листок». Традиция заложена Лауреатом Государственной премии СССР, почётным гражданином Твери и Тверской области, поэтом Андреем Дементьевым. Ежегодно конкурс объединяет таланты из десятков регионов России.

Тверской учебно-методический центр в ближайшие три года запланировал работу летнего творческого лагеря для детей, организацию участия молодых дарований Тверской области в конкурсах различного уровня.

Коллективы Областного Дворца культуры «Пролетарка» получат возможность принимать участие в международных событиях, в частности, в театральном фестивале «Белая вежа».

Финансовую поддержку также получит Тверская областная универсальная библиотека им. А.М. Горького на создание и сопровождение портала «Библиотеки тверского края» и реализацию издательского проекта «Тверская родословная».

Пресс-служба Правительства Тверской области