Алексей Тимонов: В тверском регионе выстроена система взаимодействия для реализации Послания Президента

Депутат Законодательного Собрания Тверской области Алексей Тимонов отметил, что задачи, которые поставил губернатор Игорь Руденя по итогам Послания Президента Владимира Путина Федеральному Собранию РФ, потребуют слаженной работы региональной исполнительной власти, депутатского корпуса и органом местного самоуправления.

«Губернатор Игорь Михайлович Руденя обозначил ключевые задачи по развитию тверского региона в соответствии с основными положениями Послания Президента. Это большой объем работы, но основа для нее создавалась все последние годы. Дальнейшее развитие мер социальной поддержки семей с детьми, стимулирование бизнес-процессов и участие региона во всех федеральных программах по-прежнему требуют слаженной работы всех уровней власти, в том числе депутатского корпуса, глав муниципальных образований. Эта система взаимодействия выстроена, поэтому, уверен, что к реализации Послания тверской регион приступит незамедлительно», – сказал Алексей Тимонов.

Напомним, 23 апреля губернатор Игорь Руденя провел заседание Правительства Тверской области, на котором поставил задачи по итогам обращения Президента России Владимира Путина с Посланием Федеральному Собранию РФ.

«Глава нашего государства подчеркнул, что органам государственной власти необходимо сконцентрировать внимание в своей работе на решении задач в сфере демографии, поддержки семьи, образования, повышения доходов граждан, создания рабочих мест и улучшения предпринимательской среды. При этом вся деятельность органов власти, социальная и экономическая политика подчинены одной цели – это сбережение нашего народа, повышение уровня жизни всех граждан России, забота о благополучии каждой семьи», – подчеркнул Игорь Рудня.

По итогам Послания в Тверской области сформировано около 70 задач по первоочередным направлениям: в сферах здравоохранения, социальной поддержки семей с детьми, газификации, стимулирования малого и среднего бизнеса, ускоренного развитию опорной дорожной сети, привлечения кадров, экологического развития и другим.