Андрей Белоцерковский: Задачи по итогам Послания Президента - это продолжение реализации системных региональных проектов

Депутат Законодательного Собрания Тверской области Андрей Белоцерковский считает, что оперативность, с которой губернатор Игорь Руденя поставил задачи по реализации в Тверской области Послания Президента Владимира Путина Федеральному Собранию РФ, свидетельствует о том, что ключевые направления развития региона совпадают с федеральными планами.

«Команда областного правительства достаточно оперативно проработала перечень задач, которые предстоит решить в рамках реализации Послания главы государства. Это говорит о том, что большинство стратегических направлений развития, определенных для тверского региона губернатором Игорем Михайловичем Руденей, находятся в федеральном русле. Это не работа с чистого листа, а продолжение системной деятельности в сфере поддержки семей с детьми, решения главной демографической задачи – повышения продолжительности жизни населения. Большой блок вопросов, находящихся в непрерывном круге внимания главы региона и правительства, связан с развитием производственного и кадрового потенциала», – отметил Андрей Белоцерковский.

Депутат также подчеркнул значимость задач, поставленных Игорем Руденей, в области экологического развития.

«Важно думать не только о дне сегодняшнем, но и о здоровье будущих поколений. Эта масштабная работа, которая имеет большое значение для тверского региона, где вопросы экологического благополучия являются и всегда будут в числе приоритетных», – добавил Андрей Белоцерковский.

Напомним, 23 апреля губернатор Игорь Руденя провел заседание Правительства Тверской области, на котором поставил задачи по итогам обращения Президента России Владимира Путина с Посланием Федеральному Собранию РФ.

«Глава нашего государства подчеркнул, что органам государственной власти необходимо сконцентрировать внимание в своей работе на решении задач в сфере демографии, поддержки семьи, образования, повышения доходов граждан, создания рабочих мест и улучшения предпринимательской среды. При этом вся деятельность органов власти, социальная и экономическая политика подчинены одной цели – это сбережение нашего народа, повышение уровня жизни всех граждан России, забота о благополучии каждой семьи», – подчеркнул Игорь Рудня.

По итогам Послания в Тверской области сформировано около 70 задач по первоочередным направлениям: в сферах здравоохранения, социальной поддержки семей с детьми, газификации, стимулирования малого и среднего бизнеса, ускоренного развитию опорной дорожной сети, привлечения кадров, экологического развития и другим.