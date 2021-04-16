Наталья СЕРГЕЕВА, директор МБУ РМЦ ДК "Современник", депутат Собрания депутатов Конаковского района:

- Краткими тезисами хочется обозначить наиболее актуальные для меня, как работника культуры и жителя тверского региона, темы, прозвучавшие в послании Президента Федеральному собранию России.

1. Путин заявил о создании Президентского фонда культурных инициатив. В этом году на него будет потрачено 3,5 миллиарда рублей.

2. У нас динамично развивается сеть детских технических, инженерных кружков и центров. Такими же современными должны стать условия для занятий музыкой, живописью, другими видами творчества.

В рамках национального проекта «Культура» выделяется более 8 миллиардов рублей на оборудование и музыкальные инструменты для детских школ искусств. Но проблема гораздо шире. Сейчас более тысячи помещений, где размещены такие учебные заведения, обветшали или просто непригодны для занятий. Прошу Правительство помочь регионам привести их в порядок. И регионы прошу не забывать, что это ваша обязанность.

3. Через месяц ученики 11-х классов будут сдавать экзамены. Порядка 60 процентов выпускников поступят на бюджетные места в вузах.

« - Такого широкого доступа к бесплатному высшему образованию нет ни в одной стране мира, — отмечает президент. За два года в вузах откроются 42 тысячи бюджетных мест, две трети мест будут в региональных вузах.— Не менее ста вузов будут получать гранты на создание мест. Уверен, что молодое поколение россиян в полной мере заявит о себе в новых значимых исследовательских проектах».

4. Путин говорит о вакцинации, просит власти всех уровней ежедневно заниматься этим вопросом, чтобы к осени сформировать коллективный иммунитет. Призывает всех граждан России сделать прививку от коронавируса:

« - Центральное значение сейчас имеет вакцинация. Возможность сделать прививку должна быть повсеместной. Решение этой задачи зависит только от нас с вами, от всех граждан. Обращаюсь ко всем гражданам России: сделайте прививку. Другой путь хуже - переболеть с трудно предсказуемыми последствиями.»