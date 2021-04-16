Галина АКСЕНОВА, председатель Конаковского районного совета ветеранов войны и труда:

- В послании Президента я обратила внимание на то, что в стране создана и успешно развивается целостная система поддержки семьи и детей, система выплат. Другим интересным моментом стало предложение президента увеличить количество бюджетных мест в вузах станы, с приоритетом поступления в них абитуриентов из регионов. Коронавирус подорвал благосостояние многих семей, особенно в провинции и возможность бесплатного поступления для детей в вузы – дорогого стоит. И если продолжить тему образования, то в прошлый раз Президент распорядился сделать доплаты педагогам школ за классное руководство. Но незаслуженно были оставлены в стороне кураторы групп средних технических и профессиональных учебных заведений. Теперь такую доплату будут получать и они.

Как человек, по своей общественной работе постоянно контактирующий с пожилыми жителями в сельской местности, не могу не порадоваться за озвученную Владимиром Владимировичем Путиным новость о том, что подключение домовладений к газу теперь будет бесплатным. В моей практике была ситуация, когда для живущего в сельской местности ветерана Великой Отечественной войны, необходимо было нейти несколько сотен тысяч рублей, чтобы его дом был газифицирован. Тогда мы нашли возможность, но так бывает не всегда. Теперь газификацию личных домов можно будет сделать гораздо дешевле.