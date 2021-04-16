Сергей ОРЛОВ, глава поселка Редкино, Конаковский район

- Первое, с чего начал свое послание президент - это благодарность за консолидацию всех здоровых сил общества в борьбе с коронавирусной инфекцией. Объединение общества - это очень важно в современном мире, и это у нас получилось.

Второе - президент поставил задачу решить вопрос с предоставлением государственных и муниципальных услуг в режиме «24 часа и 7 дней в неделю» для граждан. Сделать это необходимо в течение трех лет и это значительно повысит качество услуг, предоставляемых людям.

Третье, пожалуй, самое актуальное - учитывая большой демографическая спад, на котором заострил внимание наш президент, должна получить дальнейшее развитие комплексная поддержка семей с детьми. Они не должны испытывать материальных трудностей. Демографическая проблема стоит очень остро и государство не должно самоустраняться от её решения!

И четвёртое - повышение финансовой самостоятельности регионов и муниципалитетов. В первую очередь, это инфраструктурные бюджетные кредиты на льготных условиях для эффективного и энергичного развития территорий.

Вот, пожалуй, самые актуальные и близкие для меня пункты президентского послания, в соответствии с которыми мы будем строить свою работу в рамках возложенных на нас полномочий для улучшения жизни наших граждан.