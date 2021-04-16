Сергей Аксенов: «Исходя из темпов выдвижения, прогнозируем не менее 120 кандидатов предварительного голосования»

23 апреля в Информационном центре партии «Единая Россия» прошел второй брифинг по теме предварительного голосования

Руководитель Регионального исполнительного комитета партии, член Регионального оргкомитета Сергей Аксенов рассказал о кандидатах, выдвинувшихся на предварительное голосование, об электронном предварительном голосовании и о других важных моментах, связанных с процедурой.

«По состоянию на 9 утра 23 апреля на предварительное голосование подано 96 заявок, из них зарегистрировано - 68.

У нас достаточно активное поступление заявок, если смотреть по статистике. Среди кандидатов на предварительное голосование есть действующие депутаты, сторонники, члены партии и беспартийные. Выдвинулись врачи, представители научного сообщества, учителя», - говорит Сергей Аксенов.

Отдельное внимание уделили электронному предварительному голосованию. Спикер ответил на все вопросы, дал пояснение по участию в процедуре.

«Для электронного голосования необходимо пройти регистрацию на сайте pg.er.ru, подтверждение личности осуществляется через портал «Госуслуги». Для этого необходимо иметь подтверждённую учётную запись на Госуслугах. Также система может потребовать дополнительные документы для верификации.

Процедура регистрации через портал «Госуслуги» является обязательной и неотъемлемой частью всего электронного предварительного голосования, что исключает двойное голосование, голосование за кандидатов не со своих округов (не по месту регистрации избирателя) и прочие нарушения, которые могут повлиять на один из самых главных принципов всей процедуры – легитимность», - подчеркнул Сергей Аксенов.

Электронное предварительное голосование будет доступно в период с 24 по 30 апреля 2021 года.

Тем, кто хочет проголосовать привычным способом, необходимо прийти 30 мая 2021 года с 8:00 до 20:00 на свой участок предварительного голосования с паспортом. Адрес для голосования можно будет узнать на сайте pg.er.ru.

Информационный центр

регионального оргкомитета партии «Единая Россия»

по проведению предварительного голосования