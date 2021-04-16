Лилия Корниенко: Нет ничего важнее, чем семья

21 апреля президент Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию РФ, обозначив ключевые направления работы на предстоящий год. Глава государства предложил множество инициатив, направленных на улучшение жизни людей. На оглашении послания присутствовал и губернатор Тверской области Игорь Руденя.



Тему комментирует депутат Законодательного собрания Тверской области, генеральный директор ОАО «Волжский пекарь» Лилия Корниенко:

- На мой взгляд, своим посланием Федеральному собранию президент Владимир Путин ещё раз дал понять: в России нет ничего важнее, чем семья и её благополучие. Глава государства объявил о новых мерах поддержки семей с детьми и беременных женщин.

С посланием Владимир Путин выступил вчера, а сегодня, 22 апреля, премьер-министр России Михаил Мишустин уже поручил правительству всё оперативно подготовить, чтобы новые меры поддержки заработали как можно быстрее. Причём выплаты люди должны получить «без лишних заявлений и волокиты».

Стоит отметить, что региональная повестка полностью совпадает с федеральной. В Тверской области по инициативе губернатора Игоря Рудени постоянно вводятся новые меры поддержки молодых и многодетных семей. Некоторых из них нет ни в одном регионе. К примеру, во всей стране единовременные денежные выплаты получали семьи с детьми до 16 лет, а у нас ещё и те, где есть дети 16 и 17 лет.

Очень важной считаю ещё одну новую меру поддержки, о которой президент сказал в своём послании: компенсацию семьям половины стоимости путёвок в детские лагеря. Это правильно: все дети без исключения должны иметь возможность хорошо отдохнуть. И здесь федеральная повестка также совпадает с региональной: совсем недавно губернатор Игорь Руденя ограничил стоимость путёвок в летние оздоровительные лагеря до 9900 рублей для работников бюджетной сферы.

Ещё хотела бы сказать, что довольно большая часть послания президента была посвящена мерам поддержки бизнеса, которые должны улучшить деловой климат в России.

«Основными направлениями в Тверской области в этом году остаются развитие экономики и демография. Так же, как и создание инфраструктуры, строительство дорог», – отметил Игорь Руденя в интервью телеканалу «Россия 24».

Демографическая ситуация во многом зависит от мер поддержки семей с детьми. В Тверской области по инициативе губернатора Игоря Рудени действует порядка 50 таких мер. Среди них налоговые и коммунальные льготы, помощь в погашении ипотечного кредита, приобретении жилья и автотранспорта, обеспечение детей бесплатной школьной формой и бесплатным горячим питанием. Каждый новорожденный житель региона получает подарок с самыми необходимыми для малыша вещами. Региональный пакет мер поддержки семей постоянно пополняется.