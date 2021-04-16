

21 апреля Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному Собранию Российской Федерации, обозначив ключевые направления работы на предстоящий год. Президент предложил множество инициатив, направленных на улучшение жизни людей. На оглашении послания присутствовал и губернатор Тверской области Игорь Руденя.



Тему комментирует депутат Законодательного собрания Тверской области, президент ассоциации туризма Тверской области Ирина Шереметкер:

Тема помощи населению с проведением газа, безусловно, привлекла внимание. Сейчас Тверская область перезапускает программу газификации, к чести нашего губернатора отмечу, что он не только сумел договориться с «Газмпромом» и усадил за стол переговоров Алексея Миллера, но и выдвинул инициативу по компенсации гражданам подключения к магистральному трубопроводу. Приятно было услышать в послании Президента Федеральному Собранию, что руководство страны поддерживает такие начинания. Со своей стороны скажу, что газификация положительно скажется на туристическом секторе, так как территории станут более обжитыми, там, куда придёт газ, повысится рентабельность туристических объектов, что будет стимулировать предпринимателей расширять своё дело.

Второй важный момент – обеспечение летнего отдыха в загородных летних лагерях. Из-за пандемии наполняемость их в предстоящий сезон будет ограничена 75% . Так как предложение будет ниже обычного, а спрос ожидается большой, есть риск роста цен. Владимир Путин в своём послании подчеркнул, что этого нельзя допускать, экономические коллизии не должны лишать детей права на отдых. Это очень правильно. Тут также отмечу, что Игорь Руденя действует в русле федеральной повестке – неделю назад он сообщил, что стоимость путевки в муниципальные оздоровительные лагеря в Тверской области для работников бюджетной сферы не превысит 9900 рублей.

«Основными направлениями в этом году остаются развитие экономики и демография. Так же, как и создание инфраструктуры, строительство дорог», – отметил Игорь Руденя в интервью телеканалу «Россия 24».