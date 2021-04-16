Николай Баженов: Детские лагеря спасают поколение

21 апреля президент Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию РФ, обозначив ключевые направления работы на предстоящий год. Глава государства предложил множество инициатив, направленных на улучшение жизни людей. На оглашении послания присутствовал и губернатор Тверской области Игорь Руденя.



Тему комментирует Николай Баженов, проректор по лечебной работе Тверского государственного медицинского университета:

- Я всегда говорю, что инвестиции в отдых – это инвестиции в здоровье. Хорошо, что государство это понимает. В своём послании Федеральному собранию президент заявил, что семьям будут компенсировать половину стоимости путёвки в детские летние лагеря. Очень нужная мера поддержки. И особенно важно, что речь идёт об отдыхе в лагерях, который, на мой взгляд, намного полезнее, чем, к примеру, поездки с родителями на курорт, хотя они тоже, конечно, имеют свои плюсы. В нашей семье двое детей и я знаю, что у них довольно большая часть курортного отдыха – это мультики на айпаде. А в лагере поколение, которое живёт в компьютерах и телефонах, получает бесценную практику живого общения, учится ставить общие интересы выше личных, дружить, помогать друг другу в сложных ситуациях. К тому же в лагере ребята находятся под присмотром педагогов и других наставников. А дома летом они порой предоставлены сами себе и в результате нередко попадают в преступные сообщества, играют в опасные игры и так далее. С этой точки зрения летние лагеря не просто учат наших детей жить в социуме, но и спасают их от разного рода опасностей.

Как известно, недавно губернатор Игорь Руденя ограничил стоимость путёвки в загородные лагеря: в этом году для работников бюджетной сферы она не может превышать 9900 рублей. И если половину этих денег семье компенсирует государство, то детский отдых в Тверской области станет доступным для большинства семей.

Также хотел бы отметить, что медики, как никто другой, понимают всю важность полноценного детского отдыха. Профсоюз медицинских работников Тверской области много работает в этом направлении, детям членов профсоюза также компенсируют значительную часть стоимости путёвок в лагеря, а в некоторых случаях и все 100 процентов.

«Основными направлениями в Тверской области в этом году остаются развитие экономики и демография. Так же, как и создание инфраструктуры, строительство дорог», – отметил Игорь Руденя в интервью телеканалу «Россия 24».

Демографическая ситуация во многом зависит от мер поддержки семей с детьми. В Тверской области по инициативе губернатора Игоря Рудени действует порядка 50 таких мер. Среди них налоговые и коммунальные льготы, помощь в погашении ипотечного кредита, приобретении жилья и автотранспорта, обеспечение детей бесплатной школьной формой и бесплатным горячим питанием. Каждый новорожденный житель региона получает подарок с самыми необходимыми для малыша вещами. Региональный пакет мер поддержки семей постоянно пополняется.