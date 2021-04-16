Игорь Руденя определил задачи по реализации в Тверской области Послания Президента России Владимира Путина

23 апреля Губернатор Игорь Руденя провел заседание Правительства Тверской области, на котором поставил задачи по итогам обращения Президента России Владимира Путина с Посланием Федеральному Собранию РФ. На заседании присутствовали руководители территориальных подразделений федеральных структур.

«Глава нашего государства подчеркнул, что органам государственной власти необходимо сконцентрировать внимание в своей работе на решении задач в сфере демографии, поддержки семьи, образования, повышения доходов граждан, создания рабочих мест и улучшения предпринимательской среды. При этом вся деятельность органов власти, социальная и экономическая политика подчинены одной цели – это сбережение нашего народа, повышение уровня жизни всех граждан России, забота о благополучии каждой семьи», – подчеркнул Игорь Рудня.

Губернатор особо отметил заявление Президента о равномерном развитии регионов как ключевом условии движения всей страны вперед. На уровне государства предложена система мер содействия регионам: инфраструктурные бюджетные кредиты, обеспечение долгосрочной устойчивости региональных и муниципальных финансов, повышение экономической самостоятельности субъектов.

По итогам Послания в Тверской области сформировано 67 задач по 11 первоочередным направлениям. В сфере здравоохранения это программа по 100% диспансеризации и ускоренной профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии, повышение темпов вакцинации населения, строительство и оснащение медицинским оборудованием нового хирургического корпуса Тверского онкодиспансера, обновление автопарка скорой медицинской помощи.

Ключевая для жителей Верхневолжья тема – газификация. Владимир Путин поддержал идею, разработанную Правительством Тверской области совместно с партией «Единая Россия», по бесплатному подведению газовых сетей к земельным участкам жилых домов.

«До 2025 года мы должны газифицировать практически все муниципальные образования региона. Проведение газа необходимо для развития инвестиционной активности, модернизации предприятий, потому что конкурентная среда предполагает, в том числе, и снижение себестоимости продукции», – акцентировал Губернатор.

Кроме того, будут разработаны дополнительные региональные меры поддержки семей с детьми, активизирована работа по строительству учреждений образования и приобретения автобусов для подвоза детей в школы.

Продолжится работа по линии заявленного Президентом обеспечения доступности детского отдыха за счет возврата 50% от стоимости путевки. Такая практика уже сложилась в Тверской области. По инициативе Игоря Рудени стоимость путевки в загородные лагеря в этом году для работников бюджетной сферы не превысит 9900 рублей.

Также перед Правительством Тверской области и профильными Министерствами стоят задачи по открытию студенческих технопарков, бизнес-инкубаторов, реализации федеральной научно-технической программы в области экологического развития, содействию в открытии собственного дела безработными гражданами. Кроме того, будут разработаны предложения по дополнительному стимулированию малых и средних предприятий Тверской области, ускоренному развитию опорной магистральной сети дорог и прочее.

Игорь Руденя поручил подготовить, согласовать и направить в федеральные органы исполнительной власти России предложения от Верхневолжья по всем данным в Послании поручениям. В том числе по подготовке новых и расширению действующих программ и проектов в экономике, социальной сфере, инфраструктуре. При этом нужно обеспечить своевременную подготовку и подачу заявок от Тверской области на участие в новых программах и формах поддержки регионов, подчеркнул Губернатор.

Пресс-служба Правительства Тверской области