11 брендов Верхневолжья участвуют в конкурсе «Топ-1000 культурных и туристических брендов России»

11 брендов, представляющих Тверскую область, прошли отбор на участие в конкурсе «Топ-1000 культурных и туристических брендов России». Экспертная комиссия получила 1478 заявок, из которых по итогам конкурсного отбора в национальную тысячу локальных брендов попадут не более 500.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, туризм - одно из основных направлений развития малого и среднего предпринимательства в Тверской области. В регионе принята профильная государственная программа, задачами которой являются рост туристического потока, повышение качества туристских услуг, развитие рекреационного потенциала Верхневолжья и туристской инфраструктуры.

В список победителей конкурса войдут известные на локальном уровне бренды – это могут быть культурные и символические природные объекты, традиции и промыслы, события и даты, великие имена, гастробренды, креативные кластеры. Они должны обладать потенциалом для того, чтобы стать точками притяжения туристов, добровольцев и инвесторов в национальном и глобальном масштабе. Увеличение известности таких объектов будет вести к их культурному возрождению и экономическому развитию территорий.

В качестве брендов Тверской области на конкурсе заявлены: Исток Волги, Михаил Тверской и Анна Кашинская, Калязинское кружево, музей адмирала В.А. Корнилова и рода Корниловых, Василий Васильевич Успенский, Тверская Карелия, Лиза Чайкина, Николай Александрович Львов, Савва Иванович Чевакинский, Фаддей (Успенский), Кимрский провинциальный модерн.

Поддержать бренды Тверской области может любой желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале Живоенаследие.рф по ссылке https://livingheritage.ru/, выбрать бренд, за который вы хотите отдать свой голос и оценить его по пятибалльной системе. Народное голосование определит Топ-5 самых популярных и востребованных брендов в 9 номинациях. Голосование продлится до 30 апреля.

Культурные бренды, победившие в народном голосовании, получат рекомендации экспертов по вопросам дальнейшего развития, а также финансирование собственных мини-проектов по продвижению.

Помимо этого на платформе https://livingheritage.ru/ можно добавить и описать новые достопримечательности силами участников сети – краеведов, экспертов по туризму и культурному наследию, представителей индустрии гостеприимства, туристско-информационных центров и других.

Конкурс предполагает не только составление списка интересных туристических мест, но и определение авторов лучших описаний, призы зрительских симпатий, специальные призы.

Конкурс проходит на Общественной интерактивной платформе Живоенаследие.рф при поддержке Общественной палаты РФ, Русского географического общества, Агентства стратегических инициатив, Общенационального союза индустрии гостеприимства. Министерства культуры, Ростуризма, Министерства сельского хозяйства, Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Пресс-служба Правительства Тверской области