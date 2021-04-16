НЕ ПАЛИ ТРАВУ!

Апрель – пожароопасный период. И несмотря на многочисленные предупреждения через различные средства массовой информации о том, что недопустимо разводить открытый огонь в местах, где есть риск возникновения возгораний, и тем более – не поджигать сухую траву, в этом году случаев таких возгораний уже очень много. Прошедшие выходные стали для Конаковского района настоящим испытанием: только за одно воскресенье огнеборцами зарегистрировано 15 возгораний, а сколько разгоравшихся пожаров удалось потушить силами проходивших мимо людей, не сообщая в органы МЧС!

ПОМНИТЕ, ТРАВЯНОЙ ПОЖАР КРАЙНЕ ОПАСЕН!

В нем гибнут гнездящиеся на земле птицы, мелкие животные, многие виды растений, известны случаи гибели людей.

Дым провоцирует и усиливает развитие болезней органов дыхания (особенно у детей);

От травяных пожаров сгорают жилые дома, хозяйственные постройки, ЛЭП;

Пожары сжигают плодородие почвы, сокращается количество органического вещества, ускоряется эрозия;

От горящей травы могут начаться лесные и торфяные пожары, повреждаются лесополосы.

ЗА ПОДЖОГ ГРОЗИТ УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!

Виновные в поджоге травы привлекаются к ответственности в соответствии со статьей 20.4 Кодекса об административных правонарушениях:

граждане в размере от 2 000 до 4 000 рублей; должностные лица - от 15 000 до 30 000 рублей;

юридические лица - от 400 000 до 500 000 рублей.

Наступившие более тяжкие последствия наказываются в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации и включают в себя длительные сроки лишения свободы.