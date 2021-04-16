ПОЗДРАВИЛИ С ЮБИЛЕЕМ



19 апреля сотрудников Конаковского центра занятости населения с юбилеем службы поздравил глава района.

Как мы писали в прошлом номере «Зари», 19 апреля считается днем создания в России службы занятости населения, и в этом году ей исполнилось 30 лет. Поэтому в этот день в гости к сотрудникам ГКУ Тверской области «ЦЗН Конаковского района» пришли глава Конаковского района Олег ЛОБАНОВСКИЙ, председатель Собрания депутатов Конаковского района Дмитрий ЩУРИН и от муниципалитета г. Конаково - заместитель главы администрации города Лариса ВЛАДИМИРОВА.

Глава района поздравил всех сотрудников Центра занятости с юбилеем и вручил директору Марине МАМАТКАЗИНОЙ Благодарственное письмо. Также Благодарность главы Конаковского района за многолетний добросовестный труд, образцовое выполнение должностных обязанностей и в связи с празднованием 30-й годовщины со дня образования государственной службы занятости населения Российской Федерации объявлена главному бухгалтеру Юлии Овчинниковой, заместителю директора Ларисе Зайцевой, начальнику отдела трудоустройства Ольге Циркиной, ведущим инспекторам Ангелине Павловой и Александре Зайцевой. Благодарностью главы г. Конаково и денежными премиями награждены ведущие инспектора Центра Галина Поварова и Инга Московская.

М.МАЛАХОВ.

Фото автора.