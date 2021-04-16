26 апреля – День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф

Уважаемые жители

Тверской области!

35 лет назад, 26 апреля 1986 года, произошла авария на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС.

В День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф мы отдаем дань уважения и благодарности всем, кто ценой собственного здоровья, а порой и жизни защитил нашу страну и весь мир от техногенной угрозы, проявил мужество и героизм.

Среди ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС и других катастроф были жители нашей области. Их подвиг является ярким примером верности долгу, самоотверженного служения нашей Родине и своему народу, навсегда останется в истории Верхневолжья и всей России.

Вечная память погибшим героям.

Желаю участникам ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, всем членам ваших семей здоровья, счастья и благополучия!

Губернатор Тверской

области И.М.Руденя.

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Уважаемые земляки!

В этот день, 26 апреля, произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции. Выросло уже целое поколение, не заставшее трагедию, но мы этот день помним. По масштабам ущерба и последствиям это была крупнейшая техногенная катастрофа, потрясшая весь мир.

К работам по ликвидации её последствий были привлечены сотни тысяч человек, в том числе жители Конаковского района. Почти половины из них, к сожалению, уже с нами нет. Имена людей, которые ценой своей жизни и здоровья предотвращали распространение последствий катастрофы, навсегда вписаны в историю страны. Масштабы этих последствий могли стать неизмеримо большими, если бы не мужество и самоотверженные действия ликвидаторов.

Мы храним память о тех, кого уже нет с нами, и отдаем почести живущим участникам ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф. Убеждены, что страшный урок аварии на Чернобыльской АЭС поможет не допустить подобной трагедии в будущем.

Депутат ЗС Тверской области Д.И.Дородных, глава Конаковского района О.В.Лобановский,

председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е.Щурин.