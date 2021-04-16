НЕ ПЛАТИТЬ ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Партия «Единая Россия» предлагает освободить жителей от платы за подключение домовладений к газу.

Не так давно «Единая Россия», исходя из пожеланий жителей, обратилась к руководству страны с вопросом о разгрузке жителей при оплате «последней мили». Об этом 15 апреля заявили в селе Грузины Торжокского района губернатор Тверской области Игорь Руденя и врио заместителя секретаря генсовета партии «Единая Россия» Дмитрий Кобылкин.

«Последняя миля» - это заключительный этап в газификации, при котором газ подводится непосредственно к его потребителю, в данном случае - к дому. Сейчас стоимость этих работ высока, особенно для сельских жителей, и большинство их такие расходы просто не потянут. Для примера: при расстоянии 5 метров от сетей подключение дома к газу составляет около 150 тысяч рублей вместе со стоимостью котла. Инициатива «Единой России» сделает подключение к газу более доступным для россиян.

Кроме того, в прошлом году губернатор Игорь Руденя подписал с Газпромом соглашение о газификации на 5 лет. Благодаря ему газ придет в 10 ранее не газифицированных районов, на юго-восток и северо-запад Тверской области. Работы по повышению уровня газоснабжения будут проведены еще в 12 муниципальных образованиях Верхневолжья. Стало известно, что уже внесены в программу газификации Нелидовский городской округ, Западнодвинский и Оленинский муниципальные округа, Торопецкий, Бельский, Жарковский, Молоковский районы, Весьегонский, Сандовский и Краснохолмский муниципальные округа. Кроме того, работы по повышению уровня газоснабжения будут проведены в Кашинском и Осташковском городских округах, Бологовском, Калязинском, Старицком, Сонковском, Конаковском, Бежецком, Калининском, Кесовогорском и Рамешковском районах.

Предложение «Единой России» прокомментировали:

Олег ЛОБАНОВСКИЙ, глава Конаковского района:

- Конаковский район является привлекательным для инвестиций во многих сферах: туризма, сельского хозяйства, промышленности, и как глава района я могу сказать: мы активно ведем переговоры с инвесторами, но одной из проблем является недостаточное обеспечение района газифицирующими мощностями.

Сейчас мы вышли к правительству области с предложением рассмотреть строительство дополнительных сетей газоснабжения для обеспечения потенциальных потребностей в газе ряда инвестпроектов, в том числе, в рамках проекта «Завидово», объектов группы компаний «АгроПромкомплектация», а также социальные объекты: население (в рамках индивидуального жилищного строительства), планируемое строительство школ в деревне Вахонино и селе Дмитрова Гора.

Хочу отметить, что к большим инвесторам приходит и большой газ, и они, как локомотивы, тянут вперед и социальную сферу. Мы видим, что работа в этом направлении продолжается, Конаковский район готов обеспечить газификацию населенных пунктов. Поэтому инициативу «Единой России» о бесплатном подключении частных домов граждан к газу рассматриваю как объективно идущую на пользу социальной составляющей нашей работы, и любой здравомыслящий гражданин такую инициативу поддержит.

Андрей ЛУКЬЯНОВ, глава Юрьево-Девичьевского сельского поселения:

- Один из важнейших в нашей повестке - вопрос газификации поселения. Работа в этом направлении ведётся несколько лет, и первые результаты есть: согласована схема газификации с разводкой по улицам каждого населённого пункта, определены точки подключения, составлены сметы. Остаётся два самых сложных момента – включение в областную программу финансирования газификации и снижение стоимости подключения для жителей. Вопрос о стоимости подключения звучит на каждой встрече. Люди переживают, что когда газ будет подведён, у них не будет средств довести его до дома. Инициатива партии «Единая Россия» об отмене платы за подключение – хорошая новость для наших жителей. Это абсолютно правильный подход. Необходимо закрепить его законодательно.