МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

КАЧЕСТВО ДОРОГ - НА ПЕРВОМ МЕСТЕ



В администрации посёлка Редкино состоялось рабочее совещание по вопросу ремонта дороги по улице Геофизиков в поселке Редкино.

В совещании приняли участие глава Конаковского района Олег Лобановский, заместитель главы администрации Конаковского района по ЖКХ Наталья Малахова, заведующий отделом дорожной и транспортной инфраструктуры администрации Конаковского района Марина Кукина, глава посёлка Редкино Сергей Орлов, депутаты Совета депутатов посёлка Редкино Виктор Климихин и Юрий Сапунов, а также представитель подрядчика АО «ДРСУ» главный инженер предприятия Владимир Симаков. В ходе совещания прошло обсуждение рабочих моментов, возникших в процессе реализации проекта. Представители подрядчика выслушали все предложения заказчика с выездом на место и осмотром текущего состояния дороги и заверили, что ремонт будет выполнен качественно и в срок с учётом пожеланий заказчика и представителей общественности.

Напомним, что в этом году в посёлке будут отремонтированы две дороги: по улице Геофизиков и улице Ленинградская на общую сумму 29 миллионов рублей. Сроки проведения работ - до 31 июля 2021 года.

- У ремонта дорог должны быть две важные составляющие: качество и гарантия выполненных работ. Необходим строжайший контроль за соблюдением технологии дорожных работ, контроль за использованием денежных средств и ответственность дорожников за последующую эксплуатацию дорожной сети. Одним словом, администрация района, поселения, депутаты и общественность будут вести контроль за соблюдением всех необходимых технических и технологических требований на всех этапах строительства. Нам очень важно, чтобы дорога служила как можно дольше, - комментирует тему глава поселения Сергей Орлов.

Чтоб где родился, там и пригодился



Дмитровогорское сельское поселение Конаковского района ждут большие перемены - поселение вошло в государственную инвестиционную программу по развитию сельских территорий, предполагающую при участии ГК «АгроПромкомплектация», правительства Тверской области, администрации Конаковского района, администрации поселения реализацию проекта по компактной жилищной застройке, реконструкции улично-дорожной сети, газификации домовладений. На территории поселения ГК «АгроПромкомплектация» планирует построить специализированную ферму по выращиванию племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород и модернизировать предприятия по производству цельномолочной продукции. При столь грандиозных планах по развитию сельской территории, конечно, уже сейчас стоит задуматься о том, как создать условия для того, чтобы молодежь оставалась на селе. Формирование у сельской молодежи устойчивого интереса к сельскохозяйственным профессиям - процесс комплексный, сложный и кропотливый. С предложением построить в Дмитровой Горе новую современную школу в рамках государственной программы по развитию сельских территорий для получения в 10 - 11 классах профильного обучения по сельскохозяйственному направлению вышли специалисты ГК «АгроПромкомплектация». Это позволит ученикам после 9 класса не уезжать на обучение в другие места, а получить среднее общее образование дома (11 классы) и документ (сертификат) по востребованной рабочей профессии на предприятии агрохолдинга. Таким образом, выпускникам агрошколы предприятие готово гарантировать стабильное трудоустройство со своевременной достойной оплатой. Также дебютантам в сельском хозяйстве специалисты «АгроПромкомплектации» планируют организовать оплачиваемые стажировки на самом предприятии с возможностью дальнейшего обучения в профильных вузах страны и дают перспективу начать карьеру в аграрном секторе.

Руководство Конаковского района поддержало данное предложение. Важным фактором является то, что молодежь будет иметь возможность получения востребованной профессии, не уезжая из района, а в дальнейшем останется работать на селе.

О возможности строительства школы на 250 мест на территории Дмитровогорского сельского поселения шел разговор с министром образования Тверской области Юлией Коваленко, которая посетила Конаковский район с рабочим визитом. В совещании приняли участие глава Конаковского района Олег Лобановский, заместитель главы администрации по социальной политике Аггюль Бородина, начальник управления образования Михаил Кожехов, генеральный директор ОАО агрофирма «Дмитрова Гора» Денис Дородных. В ходе обсуждения стороны обменялись мнениями, услышали друг друга и наметили планы взаимодействия по реализации проекта «Агрошкола».

Тему комментирует заместитель главы администрации Конаковского района по развитию территории Александр Слепышев:

- Госпрограмма развития сельских территорий, рассчитанная до 2025 года и охватывающая весь спектр вопросов, касающихся более 37 миллионов проживающих за пределами городов граждан, была утверждена правительством в прошлом году. Основная цель программы - удержать людей на территориях. Но не просто удержать, а сделать так, чтобы на эту территорию хотели приехать из других регионов. Для этого нужно, чтобы у людей была достойная работа, комфортные условия проживания и качественная социальная инфраструктура.

Программа позволит реализовать сотни проектов, дать импульс развитию сел, чтобы качество жизни в них ничем не отличалось от качества жизни в городах. Очень хорошо, что одно из поселений Конаковского района вошло в Программу, нужно продолжать начатую работу, тиражировать данный успешный опыт на всю территорию района.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ - В ПРИОРИТЕТЕ

В Конаковском районе разрабатывается проект по укреплению общественного здоровья, улучшению демографической ситуации и укреплению семьи.

Муниципальный проект по укреплению общественного здоровья, улучшению демографической ситуации и укреплению института семьи Конаковского муниципального района Тверской области на 2021-2024 годы реализуется в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография».

Демографическая ситуация в Конаковском районе отражает общие закономерности демографического развития Тверской области и характеризуется рядом негативных процессов. Муниципалитет страдает от естественной миграции граждан (сказывается близость больших городов). К ключевым вызовам и рискам относится высокий уровень смертности трудоспособного населения; высокая доля лиц пожилого возраста в общей структуре населения, что приводит к росту экономической нагрузки на трудоспособное население; значительная доля устаревших зданий и сооружений, подведомственных ГБУЗ «Конаковская ЦРБ», не соответствующих современным требованиям к планировке; отсутствие системной мотивации работодателей к внедрению здоровьесберегающих технологий и проведению Всероссийской диспансеризации взрослого населения среди работников, низкая заинтересованность населения в своем здоровье.

Поэтому сохранение и приумножение человеческого капитала стало приоритетной задачей для органов местного самоуправления. Проект разрабатывается с целью реализации мероприятий, направленных на осознанное отношение граждан к своему здоровью. Администрация района подходит к этому вопросу комплексно, задействуются все силы и ресурсы. Над созданием программы работают структурные подразделения администрации, Конаковской ЦРБ, комплексный центр социального обслуживания населения Конаковского района, Центр социальной поддержки населения Конаковского района, общественный Совет Конаковского района и силовые структуры.

Проект включает два раздела.

Раздел «Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования Конаковский муниципальный район Тверской области» нацелен на формирование среди жителей мотивации к здоровому образу жизни, снижению показателей смертности, риску развития заболеваний, развитию физической культуры и спорта. Для этого запланированы такие мероприятия, как профессиональные медосмотры, скрининговые исследования и диспансеризация населения, а также физкультурно-спортивные, культурно-досуговые мероприятия. Отдельный акцент сделан на борьбу с вредными привычками. Для популяризации здорового образа жизни запланированы спортивные праздники и соревнования, мастер-классы, лекции и другие виды деятельности в сфере культуры и спорта.

Раздел «Улучшение демографической ситуации и укрепление семьи на территории муниципального образования Конаковский муниципальный район Тверской области» нацелен на повышение рождаемости, сохранение репродуктивного здоровья подростков и женщин, социальную поддержку семей с детьми, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений. Для поддержки многодетных семей, как и прежде, в ближайшие годы планируется выделять бесплатные земельные участки. Ряд мероприятий направлен на поддержку детей и подростков. Отдельная помощь будет оказываться беременным женщинам.

В качестве целевых показателей заложено уменьшение заболеваемости, нетрудоспособности и смертности от основных хронических неинфекционных заболеваний; улучшение качества и увеличение продолжительности жизни; вовлечение различных категорий населения в оздоровительный процесс; укрепление здоровья населения; снижение распространенности табакокурения и потребления алкоголя; увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом; улучшение демографической ситуации; совершенствование мер поддержки различных категорий с детьми.

Стоит отметить, что проект создается на основе примерных программ, разработанных Министерством здравоохранения РФ совместно с научным сообществом. Так на встречу с рабочей группой по разработке и реализации муниципального проекта по укреплению общественного здоровья в администрацию Конаковского района приехала Елена Низова, магистр общественного здоровья, руководитель центра общественного здоровья и медицинской профилактики Тверской области. В ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся реализации проекта, даны рекомендации по проведению запланированных мероприятий и размещению социально-рекламных информационных материалов среди населения. Для охвата максимального числа жителей предоставлены листовки.

- Ответственность за собственное здоровье должен нести каждый человек. Здоровое питание, достаточная двигательная активность, отказ от вредных привычек - это личный вклад каждого в себя. Это самая важная и общая семейная задача! Мы готовы обеспечить всех достоверной информацией, организовать спортивно-массовые и другие мероприятия для укрепления здоровья каждого жителя нашего района, - прокомментировала Аггюль Бородина, заместитель главы администрации по социальной политике.

ГОТОВНОСТЬ

НОМЕР ОДИН

По поручению губернатора Тверской области на территории Тверской области 13 - 15 апреля проведены командно-штабные учения по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком и подготовкой к весенне-летнему пожароопасному периоду 2021 года.

В ходе подготовки и проведения командно-штабного учения 13 - 15 апреля на территории Конаковского района проведен смотр готовности техники коммунальных служб, организаций и предприятий района, привлекаемой для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Проведена проверка систем оповещения населения, вопросы практического взаимодействия комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Конаковского района с аварийными и коммунальными службами, организациями и учреждениями района при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Также проведена отработка практических мероприятий, связанных с подтоплением жилых строений и промышленных объектов, отработаны мероприятия по эвакуации населения, школ, объектов культуры и спорта.

Совместной комиссии Главного управления МЧС России по Тверской области, администрации Конаковского района и администраций городских и сельских поселений района проведена проверка готовности района к весенне-летнему пожароопасному периоду: наличие в населенных пунктах и СНТ первичных средств пожаротушения, готовность пожарных водоемов, минерализованных полос вокруг населенных пунктов, находящихся вблизи лесных массивов и подверженных угрозе природных пожаров, проводилась профилактическая и разъяснительная работа среди населения.

Силами городских и сельских поселений с привлечением неравнодушных граждан, волонтеров, представителей предприятий, организаций и учреждений за три дня командно-штабного учения проведена расчистка шести дорожных водопропускных сооружений, опахано семь населенных пунктов, подверженных угрозе природных пожаров, проведена очистка территорий 21 населенного пункта от сухой растительности, мусора и других горючих материалов.

Проведенные командно-штабные учения положили начало предстоящей огромной работе по очистке территории всего района от мусора, проведению мероприятий по защите населенных пунктов от природных и техногенных пожаров, предупреждению возникновения возможных чрезвычайных ситуаций на территории района и тем самых защите здоровья и жизни людей

Подготовила

Ирина ТРЕТЬЯКОВА