ДУХОВНОСТЬ И НРАВСТВЕННОСТЬ

Новая рубрика

СЛОВО ПАСТЫРЯ

Газета «Заря» начинает новую рубрику. Решение об ее учреждении принято на последнем заседании координационного совета по реализации стратегии духовно-нравственного воспитания детей в Конаковском районе, которое проходило 10 марта. Называется она «Слово пастыря» и посвящена вопросам духовности и нравственности. Мы надеемся, что постоянными авторами в нашей новой рубрике станут священники Конаковского благочиния. Сегодняшние материалы подготовлены Благочинным Конаковского округа протоиереем Петром Дубяго.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

ОБ УСПЕНСКОМ ХРАМЕ

Впервые Успенская церковь упомянута в Писцовой книге Клинского уезда в 1623–1624 годах. По мнению историка-архитектора А.М.Салимова, храм был построен между 1610 годом и началом 1620-х годов. В это время каменные сельские храмы были большой редкостью. Храм уникален ещё и тем, что построен в первые годы после окончания Смутного времени.

В 1820 году Успенский храм был покрыт железом.

Во время капитальной реконструкции, начавшейся в 1853 году, трапезная и колокольня были разобраны, а на их месте выстроена более обширная трапезная с двумя приделами - во имя архистратига Михаила и пророка Илии. Стены были расписаны живописью в настоящей церкви в 1871 году, а в трапезной - в 1886 году. Кирпичная колокольня в три яруса появилась в 1865 году. По окончании реконструкции, 21 марта 1873 года, храм Успения Божией Матери в Завидове был освящён. В 1915 году в Успенском храме села Завидово работали над академическим восстановлением интерьера петербургские художники.

С 1951 по 1955 год богослужения в церкви не осуществлялись. «В связи с отсутствием служб» в конце 1950 - начале 1951 годов церковь была снята с регистрации, но официального постановления о закрытии не было, поэтому церковное убранство сохранялось, и ключи от церкви находились в распоряжении верующих, которые активно сопротивлялись закрытию, собирали подписи под многочисленными письмами в разные организации, и даже в Кремль, в результате им удалось отстоять храм. Решением Совета по делам Русской Православной Церкви при Совете министров СССР от 25 апреля 1955 года деятельность Успенской церкви была возобновлена.

В 1957–1958 годах в храме было устроено водяное отопление и электрическое освещение. В 1962 году отремонтированы купола, изготовлены решëтчатые двери. В 1966 году промыты и отреставрированы росписи сводов четверика. Заменены деревянные двери и частично пол. Капитальный ремонт храма закончен в 1968 году, и 21 сентября, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, храм был освящён.

В 1980 году отремонтирована кровля, установлена водосточная система, оштукатурены стены, отреставрирован цоколь и проведены другие восстановительные работы. В 1991 году обновили алтарь в Успенском приделе, а во всём храме провели косметический ремонт.

В начале XXI века решено было полностью воссоздать (на поступавшие добровольные пожертвования) прежний облик всего храмового комплекса.

Внутри стены храма покрыты росписями, посвящёнными событиям из жизни Богородицы. В церкви находится большой пятиярусный иконостас. Его Царские врата, колонны и рамы икон сплошь покрыты изящной резьбой и сусальным золотом. Этому иконостасу, так же, как и иконостасам приделов, более двухсот лет.

При церкви устроен склад гуманитарной помощи и организована помощь малоимущим.

Святыни храма, особо чтимые: Тихвинская икона Божией Матери (двусторонняя, на оборотной стороне - образ святителя Николая, архиепископа Мирликийского, Чудотворца); икона святителя Николая Можайского. Этот список был заказан «мерой и подобием равный чудотворной иконе» из Волоколамска, которая помогла закончить эпидемию холеры, бушевавшую в Завидово. В августе 1871 года на берегах Волги, в том числе и в районе Завидова, разразилась страшная эпидемия холеры. В Завидове и окрестных селениях погибло множество людей. Медицинские средства, карантины и прочие меры не помогали. Народ пришёл в отчаяние. Далеко не все умиравшие могли получить последнее предсмертное утешение - причащение Святых Тайн и удостоиться христианского погребения. Начальствующие лица пали духом и не знали, что предпринять. Наконец по совету благочестивых людей из Волоколамска принесли чудотворную икону Николая Можайского. Завидовцы встречали святой образ со слезами и плачем. Чудотворную икону с молитвами обнесли вокруг Завидова, пронесли по селениям. Великий святитель услышал молящихся о спасении: эпидемия пошла на убыль и прекратилась в первых числах сентября. Поражённые благодатной силой святого образа прихожане собрали деньги и заказали список

СПАСАЕМСЯ МИЛОСТИЮ БОЖИЕЙ

Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий принял участие в совместном служении духовенства Конаковского благочиния в честь преподобной Марии Египетской.

Это важное событие произошло 14 апреля, когда Церковь молитвенно почитает преподобную Марию Египетскую. Одна из уникальных библейских историй свидетельствует о женщине, которая из великой грешницы с Божией помощью стала величайшей святой. Она на века оставила всем христианам яркий пример духовного прозрения. На примере Марии Египетской Церковь даёт нам образец истинного покаяния. А что еще очень важно – примером всей своей жизни убеждает, что никогда не следует отчаиваться в милосердии Божием, несмотря на прегрешения свои.

Свой визит в Завидово владыка совершил в среду пятой седмицы Великого поста, день памяти преподобной Марии Египетской. Под звон колоколов владыку торжественно, хлебом и цветами, встречали воспитанники Воскресной школы. Митрополит Амвросий совершил уставные богослужения: часы, изобразительны и Литургию Преждеосвященных Даров в Успенской церкви в Завидово Конаковского района. Архипастырю сослужил Благочинный Конаковского округа настоятель храма протоиерей Пётр Дубяго, а также духовенство Конаковского благочиния: протоиерей Алексий Злобин, протоиерей Григорий Припутников, протоиерей Вадим Махновский, протоиерей Виктор Гуров, протоиерей Олег Шерышев, игумен Пётр (Танашкин), протоиерей Андрей Преображенский, протоиерей Валерий Поляков, протоиерей Вадим Подгорный, иеромонах Августин (Пирогов), протоиерей Антоний Сенченко, протоиерей Игорь Герман, протоиерей Андрей Андронов, священник Владимир Романов, священник Александр Сопига, священник Антоний Богдюн, священник Сергий Гонцов, священник Николай Березин, священник Виктор Никитенко, диакон Иоанн Зорин, протодиакон Роман Соколов. Богослужебные песнопения исполнил мужской квартет под руководством Петра Зотова, хор мальчиков и юношей храма Петра и Павла поселка Карачарово.

После песнопения «Да исправится молитва моя» Митрополит Амвросий обратился к прихожанам с проповедью на притчи Соломона. Владыка также поздравил прихожан и гостей храма с днём памяти преподобной Марии Египетской:

«Сегодня особое богослужение - единственное богослужение в Великий пост, когда на “Господи, воззвах” поются особые покаянные 24 стихиры. Они как бы подытоживают пройденный путь и вдохновляют нас на путь совсем уже небольшой, оставшийся до конца Великого поста. Каждая из этих стихир заканчивается словами “Господи, прежде даже до конца не погибну, спаси мя!”. Мы понимаем, что спасаемся не своими трудами, не своим постом или молитвами, а исключительно милостью Божией. Эту милость мы просим у Него, воспитывая свою верность, свою любовь к Творцу Вселенной и постом, и молитвой, и добрыми делами. Я желаю, чтобы этот путь был пройден нами до конца, без всякого сомнения, не оглядываясь назад. И чтобы, проходя через Страстную седмицу и питая себя теми событиями, которые прежде произошли, но повторяются постоянно в литургическом опыте Святой Церкви, мы обновили жертвенники для Живого Бога, которые каждый из христиан призван сотворять и сохранять в своих сердцах».

Со словами благодарности за совместную молитву к Митрополиту Амвросию обратился настоятель храма протоиерей Пётр Дубяго.

После литургии архипастырь совершил литию по Митрополиту Алексию (Коноплеву) и протоиерею Валерию Ильину, которые погребены у стены Успенского алтаря храма. Для владыки эти имена особо дороги своим духовным подвижничеством. С Митрополитом Алексием его связывает и память о совместных молитвах во времена визита, когда Митрополит Алексий служил в Орле, а юный помощник, будущий Митрополит Амвросий, прислуживал владыке.

В этот день на богослужении также молились прихожане и гости прихода: глава администрации Конаковского района Олег Лобановский, заместитель главы администрации по социальной политике Аггюль Бородина, начальник образования Конаковского района Михаил Кожехов, глава администрации муниципального образования сельское поселение «Завидово» Алексей Пляскин, глава муниципального образования сельское поселение «Завидово» Дмитрий Окороков, руководитель ООО «Завидово Парк» Константин Забродин, директор МБУ СОШ села Завидово Нина Борисова, заведующая детским садом Светлана Катышева, директор досугового центра Татьяна Вересова. Позже, за трапезой Митрополит Амвросий обсудил со священниками и представителями власти пути плодотворного взаимодействия с целью духовного просвещения и создания благоприятной среды для жизни современного человека в условиях серьезных социально-политических вызовов и испытаний.

По окончании богослужения глава митрополии, настоятель и гости посетили музеи храмового комплекса - «Государева дорога», истории Храмового комплекса и села Завидово. В историко-археологическом музее Успенской церкви собраны коллекции ценных экспонатов, связанных с историей церкви и жизнью ее подвижников и исторических лиц. Для проведения паломнических экскурсий доступ в храмы и музеи церкви осуществляется ежедневно, в течение всего дня проводятся частные обзорные экскурсии по просьбам отдельных паломников и гостей.

Конаковское благочиние.