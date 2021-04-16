БДИ В ОБА!



Полицейские рекомендуют быть бдительными при общении в социальных сетях.

УМВД России по Тверской области призывает родителей школьников тщательно следить за их общением в социальных сетях и на других интернет-ресурсах.

Известно, что современные школьники уделяют общению в соцсетях значительное время. При этом часто рискуют, необдуманно размещая на своей личной страничке персональные данные: номер телефона, место проживания и личные фотографии.

Тверские полицейские призывают родителей школьников прививать ребенку правила безопасного пользования компьютером и сопровождать его при первых шагах в киберпространстве.

В первую очередь, функция родителей – отслеживать, с кем ребенок переписывается, контролировать деятельность ребенка в сети Интернет, использовать различные приложения, не позволяющие ему заходить на ресурсы интимного содержания и непроверенные сайты.

Настройки интернет-браузеров поддерживают функцию так называемых белых и черных списков. Кроме того, есть специальные компьютерные программы, которые создают детский режим доступа в интернет и блокируют вирусные или мошеннические атаки. Если вы не разбираетесь в компьютерах, пригласите IT-специалиста со стороны.

Главный залог безопасности – доверительные отношения детей и родителей. Интересуйтесь интернет-друзьями ребенка. Определите перечень разрешенных сайтов. Объясните, что нельзя выкладывать номера телефонов и личную информацию о себе и своей семье. Нельзя переписываться с незнакомцами. И ни в коем случае не соглашаться с ними на личные встречи.

Если вам стала известна информация о совершенных или готовящихся противоправных деяниях, преступлениях, правонарушениях, если вы или ваш ребенок стали жертвой злоумышленников, просим немедленно сообщить в правоохранительные органы.

Пресс-служба УМВД

России по Тверской

области.