ЭТО ПРОСТО ЧУДО!



Районный фестиваль искусств «Конаковские огни-2021» близится к завершению. Совсем немного времени остается до заключительного финального гала-концерта, который пройдет 15 мая в районном ДК «Современник». В этот уик-энд отборочные туры пройдут в селе Юрьево-Девичье и в редкинском ДК «Химик». Также 30 апреля в рамках фестиваля состоится концерт образцового хореографического коллектива «Наш стиль» Центра внешкольной работы г. Конаково. А в прошедшие выходные отборочные туры прошли в Вахонинском сельском Доме культуры и в районном ДК «Современник». О последнем из них и хотелось бы рассказать.

Наш корреспондент побывал в субботу, 17 апреля, в зрительном зале «Современника» и с удовлетворением отметил, что культурная жизнь в нашем городе и районе, похоже, вышла на «доковидный уровень». По крайней мере, зрителей, даже с учетом пока еще существующих мер предосторожности, был полный зал. В этот день «Современник» представлял все то лучшее, чем он располагает.

Нельзя было не отметить новаторский подход к режиссуре концерта. Казалось бы, в отборочном туре достаточно просто показать все то, чем богато учреждение культуры. Жюри все равно оценит. Но начало представления поразило: в полной темноте зала, в сумраке сцены появились ширма и руки человека над ней. В воздухе летали, перемещались атрибуты искусства: театральные маски, кисть и мольберт художника, ноты и силуэты танцоров... Это было таинственно, необычно и сразу настраивало на особенный лад.

В отборочном туре творческих коллективов ДК «Современник» приняли участие танцоры хореографической студии «Mary Dance», театр танца «Дебют» (руководитель Лариса Мухина), танцевальный ансамбль «Жемчужина» (руководитель Елена Жугару), танцевальный ансамбль «Ритм» (руководитель Наталья Капитанова), вокальный ансамбль «Астра» (руководитель Татьяна Темерова), юная чечеточница Милана Мусякаева, образцовый детский театр «Теремок» Ольги Бардаковой и его актеры Анна Липатова, Сергей Октябрьский, юная актриса Дарья Волкова из театральной студии «Компот» режиссера Ольги Гулеевой, вокальный дуэт Татьяна Темерова и Анна Барамыгина, ансамбль «Северяночка» (руководитель Елена Кривошеева), народный хор русской народной и казачьей песни «Русь» (руководитель Евгений Дадаев), солисты Александр Лисиенков, Милена Володина, Юлия Фокина и несравненная Екатерина Чибошвили. А театр «Пигмалион» режиссера Галины Рымановой показал отрывок из своей последней работы - пьесы «Тартюф» Жана Батиста Мольера. А закончился концерт выступлением фолк-шоу-группы «Русская душа».

Подводя итоги выступлений, председатель жюри заместитель заведующего отделом молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района Людмила Шапкина отметила высокий профессионализм всех выступавших и то, что выбрать лучших было очень непросто. Поэтому все участники отборочного тура получили лауреатские дипломы, из них 14 – первой степени. При этом ансамбль «Русская душа» получил гран-при отборочного тура. Часть их станет участниками финала «Конаковских огней» 15 мая.

Также за вклад в культуру района поощрены шоу-группа восточного танца «Эльби» (руководитель Елена Жугару), народный ансамбль гармонистов и частушечников «Завалинка» (руководитель Раиса Смирнова), студия ЗОЖ «Обаяние» и художественная студия «Магнолия».

В заключение хотелось бы поделиться личными эмоциями. Районный Дворец культуры «Современник» не перестает удивлять своим высоким уровнем подготовки творческих коллективов и интересной постановочной режиссурой многочисленных мероприятий. Конечно, в первую очередь здесь играет роль то, что в его стенах собрались, пожалуй, лучшие коллективы нашего района. Но работу надо суметь организовать. И с этим прекрасно справляется директор ДК Наталья Сергеева. Спасибо тебе, «Современник», за то великое чудо искусства, которое ты даришь всем нам!

Максим МАЛАХОВ.

Фото автора.