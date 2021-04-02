Олег Лебедев: предложение помочь населению с «последней милей», это эффективное ускорение газификации региона

21 апреля Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному Собранию Российской Федерации, обозначив ключевые направления работы на предстоящий год. Президент предложил множество инициатив, направленных на улучшение жизни людей. На оглашении послания присутствовал и губернатор Тверской области Игорь Руденя.



Тему комментирует депутат Законодательного собрания Тверской области Олег Лебедев:

- Губернатором Тверской области неоднократно поднимался вопрос газификации региона. Уже не один раз мы обсуждали, как сделать подключение к этому виду топлива доступнее для населения и организаций в нашей области. Предложение Игоря Михайловича совместно с партией «Единая Россия» сделать подключение «последней мили» бесплатной – это эффективное ускорение газификации региона. Детали проекта мы на данный момент обсуждаем, чтобы все было продумано до мелочей. То, что в своём послании Федеральному Собранию Владимир Путин тоже поднял этот вопрос, говорит, что Тверская область во многом опережает другие регионы. Это не удивительно, так как мы стремимся поднять его в пятерку или тройку лидеров. Также наш губернатор поднял заранее и вопрос об упрощении подачи документов, открытии дополнительных филиалов МФЦ, чтобы та же процедура подключения домов и организаций к «голубому топливу» была намного проще и доступнее.



«Основными направлениями в этом году остаются развитие экономики и демография. Так же, как и создание инфраструктуры, строительство дорог», – отметил Игорь Руденя в интервью телеканалу «Россия 24».