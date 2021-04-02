Сергей Журавлев: «Инициативы Президента ориентированы на сбережение народа»

Глава Старицкого района Сергей Журавлев отметил, что в Послании Президента Владимира Путина Федеральному Собранию РФ подтвержден высший приоритет – сбережение народа.

«Инициативы Президента, оглашенные в Послании, ориентированы на задачу сбережения народа. Это касается и мер социальной поддержки населения, различных выплат, в том числе, семьям со школьниками, и помощи в газификации территорий, и вложений в развитие отечественной науки, которая доказала свое мировое лидерство в условиях пандемии коронавируса. Основные положения Послания коррелируют с политикой губернатора Игоря Михайловича Рудени в Тверской области. Глава региона большое внимание уделяет вопросам демографии, поддержки семей с детьми. Рост количества многодетных семей в Верхневолжье за последние годы является индикатором эффективности работы регионального правительства по этому направлению», – считает Сергей Журавлев.

21 апреля Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным Посланием Федеральному Собранию Российской Федерации. Глава государства обозначил новые решения для поддержки бизнеса, семей с детьми, развития здравоохранения, образования, обеспечения экономической стабильности.

Губернатор Игорь Руденя по итогам Послания назвал знаковые для Тверской области положения.

«Президент сказал про развитие системы скорой медицинской помощи, в частности, поставку машин в сельские больницы. В образовании – про строительство школ, внимание к фундаментальным наукам. Для нас наряду с этими направлениями особенно актуальны демография, семейная политика, развитие инфраструктуры, малого бизнеса, экономики. Будем максимально использовать федеральные ресурсы для решения задач в этих сферах. По итогам Послания подтверждена правильность выбранной стратегии развития Тверской области», – сказал Игорь Руденя.

Глава региона особо отметил решение по предоставлению инфраструктурных кредитов для регионов. Это позволит усилить, в том числе, работу по приведению в порядок дорог. Ключевым для социально-экономического развития Тверской области Игорь Руденя считает проект по газификации Верхневолжья. Сегодня в Послании Федеральному Собранию Владимир Путин поддержал инициативу партии «Единая Россия» по результатам обращения жителей Тверской области – о бесплатном подключении к газу домохозяйств.

По итогам Послания Президента Российской Федерации будет сформирован перечень поручений по этим и другим обозначенным главой государства направлениям, сообщил Игорь Руденя.