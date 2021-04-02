По поручению Игоря Рудени будет продолжено благоустройство истока реки Западная Двина

Губернатор Игорь Руденя во время рабочей поездки в Пеновский муниципальный округ посетил расположенный на его территории исток реки Западная Двина. В 1993 году он был объявлен памятником природы, на территории образован государственный природный заказник регионального значения «Исток реки Западная Двина — Даугава» площадью более 2 тыс. га.

Игорь Руденя осмотрел исток реки и поручил продолжить благоустройство его территории для повышения туристической привлекательности этого знакового места.

В 2001 году на истоке был возведен первый, деревянный ансамбль по проекту пеновского архитектора С.А. Бочарова в виде бревенчатой павильон-арки с трёхскатной крышей - как напоминание о том, что Западная Двина протекает по территории трех государств – России, Латвии и Белоруссии. Строение было разрушено из-за непогоды.

В 2014 году здесь построили часовню во имя святого Николая – покровителя всех путешествующих. Территорию истока расчистили, соорудили новые мостики через Верхнедвинский ручей.

Пресс-служба Правительства Тверской области