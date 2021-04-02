Волонтеры акции #Мывместе предложили Юлии Сарановой стать депутатом Государственной думы РФ

22 апреля в Твери прошла встреча лидеров и волонтеров акции #МыВместе, посвященная году со дня запуска проекта.

Руководитель регионального штаба #Мывместе Юлия Саранова поблагодарила участников и волонтеров акции из Твери и муниципалитетов за бескорыстную работу для людей, вручила награды и благодарственные письма.

«Год назад, в апреле 2020 года когда пришел коронавирус, у каждого из нас был выбор - мы могли укрыться на самоизоляции на даче или стать на рубежи, как это сделали тысячи волонтёров по всей области. Каждый день мы справлялись с новыми вызовами, каждый день с нами на связи были муниципальные кураторы, и это был настоящий марафон помощи людям. Решать задачи, которые казались невозможными», - сказала Юлия Саранова.

Благодаря акции помощь получили 45 тысяч жителей Верхневолжья – в основном это люди старше 65 лет в Твери и области, а также люди с инвалидностью, многодетные мамы, матери-одиночки. Горячая линия проекта обработала 143 тысячи звонков – люди не только просили помощь, но и предлагали ее. Многие волонтеры на своих машинах развозили коробки с продуктовой помощью в районы области.

К благотворительному марафону присоединились десятки компаний. Благодаря сотрудничеству с Фондом Тимченко, в ковид-госпитали и учреждения здравоохранения по всей области переданы 200 тысяч единиц средств индивидуальной защиты.

За этими цифрами – живые истории людей, которые, не щадя сил, помогали другим. Участники встречи делились впечатлениями, рассказывали о том, что было сделано в их муниципалитетах.

«Мне приятно, что я прошла этот путь вместе с вами, молодежью. Вы дали нам возможность поверить в себя, в людей, в то, что не все в этой жизни определяется деньгами. Главное - команда. Сообща мы можем делать проекты любого масштаба», - сказала Ирина Коровкина, муниципальный куратор проекта #Мывместе по Калязинскому району, председатель местного совета ветеранов.

Юлия Саранова представила новые планы и призвала всех стать частью этой работы.

«Сообща за минувший год наша команда справилась со смелыми вызовами. Сейчас мы готовы развивать проект и создать постоянно действующий центр #Мывместе. Будет здорово, если у нас появится волонтёрское движение с центром в Твери и подразделениями в муниципалитетах. Вместе мы сможем дать больше людям, стать активнее и сильнее», - подчеркнула она.

Член команды штаба #Мывместе Алексей Орлов рассказал, что знает Юлию Саранову более 10 лет, и все это время участвует вместе с ней в различных общественных проектах. Он предложил Юлии Сарановой не останавливаться на достигнутом, развивать сообщество #Мывместе и выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Госдуму РФ, чтобы на государственном уровне представлять интересы по развитию добровольчества и благотворительности. Участники встречи поддержали это предложение.

«Это серьёзный вызов и большая ответственность. Считаю, что волонтерское движение должно иметь полное право определять государственную политику по развитию гражданского общества в России. Нужно пропагандировать и развивать добровольчество и благотворительность», - сказала Юлия Саранова.